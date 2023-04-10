Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Neo AKP' benzetmesi: "Listelere bakınca güldüm"

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşesinde ittifakların aday listelerini değerlendirdi. Altaylı, CHP'ye 'Neo AKP' benzetmesinde bulundu.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Neo AKP' benzetmesi: "Listelere bakınca güldüm"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün belli olan milletvekili aday listeleriyle ilgili ittifaklara eleştiriler yöneltti.

Seçime ortak listeyle girilecek yerlerde hem Cumhur İttifakı’nın hem Millet İttifakı’nın hatalar yaptığını vurgulayan Altaylı, “Mesele kişisel ikbal olunca kişiler partiden önemli, mesele siyaset olunca parti ülkeden önemli hale gelebiliyor belli ki!” ifadelerini kullandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’na ilişkin de değerlendirmeler yapan Altaylı, Yeşil Sol Parti’ye ağırlık verildiği tespitinde bulunarak, “Çok önceden dediğim gibi HDP’nin ağır isimleri listelerde yer almıyor. Olası bir kapatma ve siyasi yasak halinde TBMM’de zayıf kalmamak için” yorumunda bulundu.

Altaylı yazısında, listelerin açıklanmasıyla CHP seçmeninin tepkili olduğunu söyleyerek, “Bazı isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesinden, DEVA ve Gelecek partili adayların CHP’nin güçlü olduğu yerlerde CHP listesinde yer almalarına kızmışlar” dedi.

CHP'YE NEO AKP BENZETMESİ

Altaylı, yazısının devamında CHP için Neo AKP benzetmesini yaparak şunları söyledi:

“Hem aylardır bu partiler ile ittifak masasında oturacaksınız.

Hem bu masayı bozmak isteyenlere ağır eleştiriler yönelteceksiniz.

Hem mevcut iktidar koalisyonunu ancak bu masanın ortak gücüyle yeneceğinizi bileceksiniz.

Hem masa dağılmasın diye aylardır uğraşacaksınız.

Hem "Biz niye AK Parti eskileri ile aynı masada oturuyoruz" diye haklı olarak sormayacaksınız.

Sonra listeler açıklanınca “Ne işi var bunların CHP ile” diyeceksiniz.

Ne bekliyordunuz yani, bu partilerin CHP’ye kayıtsız şartsız desteğini mi!

Hadi oy verecek vatandaşı anlıyorum da, anlı şanlı gazetecilerin buna gösterdiği tepkiyi anlamakta zorlanıyorum.

Ne umuyordunuz sahiden!

Bana gelince.

Listelere bakınca güldüm.

CHP biraz “NEO-AKP” olmuş.

Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.

14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’ye dönmeyi beklemediğim gibi.

Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu.

CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu.

Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı.

Ama biliyorum ki bu seçim kişilik meselesi değil.”

Yazının tamamı için tıklayın.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Altaylı CHP AKP Yeşil Sol Parti Emek ve Özgürlük İttifakı Millet İttifakı
Son Güncelleme:
Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo.. Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo..
CHP'den, Sadullah Ergin tepkilerine ilk yanıt: Tepkiler olacaktır! CHP'den, Sadullah Ergin tepkilerine ilk yanıt
CHP listelerinin analizi: Kılıçdaroğlu’nun iktidar formülünün şifreleri Kılıçdaroğlu’nun iktidar formülünün şifreleri
Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor! Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor!
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı duyurdu: EYT'liye zamlı maaş 'yok'! 'EYT'liye zamlı maaş yok!'
Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı' Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı'
Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar
Engin Altay sayı verdi, net konuştu: Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski yok 'Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski hiç yok'