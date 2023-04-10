Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Neo AKP' benzetmesi: "Listelere bakınca güldüm"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün belli olan milletvekili aday listeleriyle ilgili ittifaklara eleştiriler yöneltti.

Seçime ortak listeyle girilecek yerlerde hem Cumhur İttifakı’nın hem Millet İttifakı’nın hatalar yaptığını vurgulayan Altaylı, “Mesele kişisel ikbal olunca kişiler partiden önemli, mesele siyaset olunca parti ülkeden önemli hale gelebiliyor belli ki!” ifadelerini kullandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’na ilişkin de değerlendirmeler yapan Altaylı, Yeşil Sol Parti’ye ağırlık verildiği tespitinde bulunarak, “Çok önceden dediğim gibi HDP’nin ağır isimleri listelerde yer almıyor. Olası bir kapatma ve siyasi yasak halinde TBMM’de zayıf kalmamak için” yorumunda bulundu.

Altaylı yazısında, listelerin açıklanmasıyla CHP seçmeninin tepkili olduğunu söyleyerek, “Bazı isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesinden, DEVA ve Gelecek partili adayların CHP’nin güçlü olduğu yerlerde CHP listesinde yer almalarına kızmışlar” dedi.

CHP'YE NEO AKP BENZETMESİ

Altaylı, yazısının devamında CHP için Neo AKP benzetmesini yaparak şunları söyledi:

“Hem aylardır bu partiler ile ittifak masasında oturacaksınız.

Hem bu masayı bozmak isteyenlere ağır eleştiriler yönelteceksiniz.

Hem mevcut iktidar koalisyonunu ancak bu masanın ortak gücüyle yeneceğinizi bileceksiniz.

Hem masa dağılmasın diye aylardır uğraşacaksınız.

Hem "Biz niye AK Parti eskileri ile aynı masada oturuyoruz" diye haklı olarak sormayacaksınız.

Sonra listeler açıklanınca “Ne işi var bunların CHP ile” diyeceksiniz.

Ne bekliyordunuz yani, bu partilerin CHP’ye kayıtsız şartsız desteğini mi!

Hadi oy verecek vatandaşı anlıyorum da, anlı şanlı gazetecilerin buna gösterdiği tepkiyi anlamakta zorlanıyorum.

Ne umuyordunuz sahiden!

Bana gelince.

Listelere bakınca güldüm.

CHP biraz “NEO-AKP” olmuş.

Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.

14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’ye dönmeyi beklemediğim gibi.

Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu.

CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu.

Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı.

Ama biliyorum ki bu seçim kişilik meselesi değil.”

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Kaynak: Gerçek Gündem