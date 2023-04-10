CHP'den, Sadullah Ergin tepkilerine ilk yanıt: Tepkiler olacaktır!

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilerine yanıt verdi. Salıcı, "Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur" dedi.

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CHP'den, Sadullah Ergin tepkilerine ilk yanıt: Tepkiler olacaktır!

AKP döneminde hayata geçirilen kumpas davalarıyla hatırlanan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ana muhalefet partisi tarafından 'kale' olarak anılan Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı gösterildi.

Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler büyürken, NTV'ye konuşan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" dedi.

"İTTİFAKIN NASIL SAĞLAMLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KAVGA YAŞANMADI"

Öte yandan aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarına da yanıt veren Salıcı, "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım" diye konuştu.

SADULLAH ERGİN'DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Çelik'e konuşan Sadullah Ergin ise, "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" demişti.

Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama: CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorumSadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama: CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorumSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

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