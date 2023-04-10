Ak güvercinin çilesi... Aksakal'ın dönüşümü: Dev Sol'dan çıktı yola, AKP'de verdi mola

14 Mayıs seçimlerinde sürpriz bir şekilde AKP listelerinden katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, köşesinde Önder Aksakal’ın eski Dev-Sol’cu olduğunu, Dev-Sol Davası’nda yargılandığını, hapis yattığını ve siyasi yasaklı hale getirildiğini yazdı.

Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği açıklamasının ardından kamuoyundan büyük tepki yükselirken, birçok DSP il ve ilçe örgütü, Aksakal’ın kararının aksine Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.

Aksakal, dün açıklanan AKP’nin aday listesinde İstanbul 2. Bölge 4. sırada yer aldı.

Metin Çetingüleç, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker ile Önder Aksakal hakkında söyleşi yaptı.

Söyleşiyi köşesine taşıyan Çetingüleç, DSP Genel Başkanı’nın Cumhur İttifakı’na katılarak AKP’den milletvekili adayı olmasını ‘beklenmedik bir hamle’ olarak yorumlayarak şunları söyledi:

“Cumhur İttifakının son sürprizi DSP oldu. Beklenmedik bir hamleydi. Çünkü bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu DSP'yi ziyaret edip Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüşmüştü.

Herkes DSP'den Millet İttifakına destek açıklaması beklerken, Önder Aksakal bir gün sonra Ak Parti heyetiyle görüşüp Cumhur İttifakına katıldıklarını duyurdu.

DSP'li 74 eski Bakan ve milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi yayınlarken Genel Başkan Önder Aksakal bu açıklamayı görmezden geldi. DSP'den istifalar Cumhur İttifakına katılımın parti içerisinde de onaylanmadığı gösteriyor.

Önder Aksakal'ı DSP Genel Başkanlığına hazırlayan, eski DSP Genel Başkanı Masum Türker'dir. Türker, 2009 yılında Genel Başkan seçildiğinde, Aksakal'ı sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdi. Daha sonra yerini ona bıraktı.

13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultaya 636 delegeden 357'si katıldı ve Önder Aksakal üçüncü turda 247 oy alarak DSP'nin 6. Genel Başkanı seçilebildi.

Masum Türker'e Aksakal'ın neden böyle bir tercih yaptığını sorduk. Kılıçdaroğlu'nun DSP'den destek isterken karşılığında hiçbir şey önermediğini, AK Parti'nin Aksakal ve arkadaşları için somut teklifle geldiğini söyledi. Peki birkaç koltuk için DSP'yi rayından çıkaran, eski bakan ve milletvekillerinin uyarılarına kulak tıkayıp Ecevitlerin ruhunu sızlatan Önder Aksakal kimdir?

Sağdan gelmiş bir siyasetçi midir? Hayır.

Masum Türker, Önder Aksakal'ın solcu olduğunu, Dev-Sol davasından yargılanıp hüküm giydiğini, cezaevinde yattığını ve 1998 yılına kadar siyasi yasaklı hale geldiğini açıkladı.

Şaşırtıcı bir özgeçmiş. Aslında bu ülkede sonradan işadamı olan eski solcuların ibretlik siyasi dönüşümleri hatırlandığında, bu ‘siyaset tüccarlığına’ da şaşırmamak gerekiyor.

Dev-Sol'dan yargılanıp hapis yattıktan sonra siyasete atılıp HÜDA PAR ile birlikte saf tutmak!..

Vay be...”

Kaynak: Gerçek Gündem