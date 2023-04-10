Aytun Çıray: Makam peşinde olsaydım İYİ Parti'ye değil, AKP'ye giderdim

Halk TV'de Şule Aydın'ın Haber Masası programında konuşan Aytun Çıray, adaylıktan çekilmesinin 'ilkesel karar' olduğunu söyledi. "Millet İttifakı'nın ortak adayı şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla onu desteklemek hepimizin görevi. Sayın Kılıçdaroğlu kazanmazsa işimiz çok zor. Bizdeki anketlere göre Sayın Kılıçdaroğlu en az 5 puan farkla bu seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanıyor görünüyor. Diğer söylediğim şey, o gün gelmiş bir anket vardı elimde. Uyarıcı olmak istedim. Hem partimde hem Millet İttifakı'nda zaman zaman rehavetler oldu. Kim olursa olsun kazanır gibi söylemler var. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama aynı zamanda siyasi partilerin mecliste ciddi temsilleri gerekir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olarak rahat çalışabilmesi için." diye konuşan Çıray, "Ortada bu kadar emek varken boşa gitmemeli" açıklamasını yaptı.

"BENİM PROBLEMİM MAKAM, MEVKİ MESELESİ DEĞİL"

Çıray, "Ortada liste yokken konuşmanın anlamı yok ama duyumlarımız var. Sadece bizim partiyi kastetmiyorum ben Türk siyasetinin tümüne sesleniyorum. Zaten benim bir problemim yoktu ki. Sayın Genel Başkan beni başdanışman atamıştı. Başdanışmanı zaten seçilmeyecek bir yere konmasına izin vermez. Başdanışmanı oraya atadın da seçilmeye layık olmayan bir adamı niye oraya atadın diye sormazlar mı? Bana bu konuda güvence vermişti. Sen tek başdanışmanım olacaksın diye. Siyasi kazalardan seni korumak da benim görevim demişti. Benim problemim yandaş medyanın saptırdığı gibi mevki, makam meselesi değil. Ben 32 yaşında başhekim, 36 yaşında müsteşar, 7 bakan, 3 başbakanla çalışmış bir bürokrat, bir başbakana danışmanlık yapmış bir danışman ve devletin büyük şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmış, sonrada Sayın Kılıçdaroğlu'nun asla hakkını ödeyemeyeceğim şekilde 3 dönem Türkiye'nin olmazsa olmaz partisinde milletvekilliği, parti meclis üyeliği, genel başkan yardımcılığı yapmış bir insan olarak benim mevki, makam problemim olabilir mi sizce? Eğer ben mevki ve makam arayışında olsaydım CHP'den istifa ettiğimde gideceğim yer, büyük meşakkatlerin olduğu İYİ Parti değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir mevki ve makam olurdu kimse de hayır demezdi. Bunları çirkin yorumlar olarak kabul ediyorum. Bu nedenle niyetim tamamen doğrudur, tavrım bir devlet insanı tavrıdır. Türkiye zaten 20-21 yıldır bu siyasi iktidarı taşımaktan yorgundur." diye konuştu.

Çıray, "Benim şaşkınlığım yandaş medyanın nedense bana karşı bir itibar operasyonu başlatması... Bunu bir soru işareti olarak kamuoyunun önüne koyuyorum. Hatta bugün çok güldüm. Ahmet Hakan benden hiç hoşlanmadığını yazmış. Bunun için kendisine teşekkür ederim. Eğer benden hoşlanmış olsaydı doğrusu kendimden kuşku duyardım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Twitter hesabından, "Yine başa mı döndük?" paylaşımı yapan Çıray, ardından, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk 'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" paylaşımını yapmıştı.

Paylaşımlarını sürdüren Çıray, "Konumuz bu değil.. Ama... İzmir 2'nci bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı: 1. Aytun Çıray yüzde 65,7 2. H. Kırkpınar yüzde 15,6 3. Müjde Harputlu yüzde 8,6 4. Yavuz Adar yüzde 6,2.

Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzalarıyla göreceksiniz. Sayın Merak Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz." diye yazmış ve daha sonra İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü ifade etmişti:

"1. Amacım vekillik değil. 4 dönem yaptım. 2. Ben bu tweet'i attığım için oylarımız İzmir'de yüzde 6,8, Türkiye'de yüzde 6,4'e düşmedi.. Düşüren de ben değilim. Her tweet'in altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor. Sorun bakalım, niye bazı illerde temayül yoktu."

Kaynak: Gerçek Gündem