Partilerin listeleri Kürt seçmeni nasıl etkiler? Roj Girasun: HDP’nin adayları önceki yıllara göre beklentilerin altında

Seçime sayılı günler kala partilerin vekil aday listeleri belli oldu. Böylece bu son virajda başka tartışma ve gündemlerin konuşulacağı bir sürece geçildi.

Yeşil ve Sol Parti listelerinden seçim yarışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayları içinde de kamuoyunun yakından tanıdığı ve tartışılan isimler var.

Kürt seçmenlerle ilgili yaptığı araştırmalarla öne çıkan Rawest Araştırma’nın Genel Müdürü Roj Girasun, Gerçek Gündem’e adaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CENGİZ ÇANDAR YORUMU

Kamuoyunda en çok Diyarbakır’dan aday gösterilen Çengiz Çandar ismi tartışıldı gibi dursa da Roj Girasun, “Çengiz Çandar’la Kürt kamuoyunun çok büyük bir problemi yok. Sadece HDP içindeki diğer sol bileşenlerle HDP arasında belki bir gerilime sebebiyet verebilir” dedi.

“SOYLU GİBİ İSİMLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ KESTİ”

Girasun, Cumhur İttifakı’nın Kürt illerinde aday listeleriyle yapabilecek bir hamlesi kalmadığına dikkat çekerek “Ancak milliyetçi tonu flulaştırabilir. Süleyman Soylu gibi şahin isimlerin seçim döneminde görünürlüğünü kesebilir. Böylece daha gerilimsiz ortamda girilen bir seçimde Kürt seçmenin tepkisini azaltır” değerlendirmesinde bulundu.

“SEVİLAY ÇELENK GİBİ İSİMLER MECLİSTE PARLAYABİLİR”

Girasun, HDP adaylarının ise geçmiş döneme nazaran beklentilerin altında kaldığını belirtti. Ancak bazı isimlerin ise Meclis’te “parlayacağından, işlevi olacağından” söz etti:

“HDP’nin beklenti anlamında önceki seçim dönemlerinin altında bir vekil listesi var. Aynı zamanda önemli isimler var. Oy almaktan ziyade seçimler sonrasında Meclis’te iş yapabilecek, tanınabilecek isimlerden müteşekkil bir HDP listesi görüyoruz. Örneğin Sevilay Çelenk, Mehmet Emin Aktar gibi Meclis’te görünür olabilecek, parıldayacak isimler var.”

Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi iken barış imzacısı olması nedeniyle 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar ve akademisyen Sevilay Çelenk, Diyarbakır’dan aday listesine alındı.

“TİP DE HDP DE DAHA AZ VEKİL ÇIKARABİLİR”

Girasun, son olarak Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kendi logosu ile aday çıkarmasının anlaşılabilir bir durum olduğunu ve fakat genel anlamda muhalefete zarar verebilir bu durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti:

“TİP’in birinci meselesi vekil meselesi değildi. TİP’in kendi logosuyla seçime girmek gibi bir arzusu, derdi vardı. Bu gayet anlaşılabilir. Siyasi partilerin seçim, vekil odaklı hesaplar yapması uzun erimli anlaşılabilir bir tutum. Ancak TİP’in kendi başına liste çıkarması HDP ile arasında vekil çıkarılmamasına sebebiyet vereceği iller olabilir. İzmir’de, İstanbul’da böyle bir problem yaşanabilir. Yani iki partinin de vekil çıkaramayacağı, daha az vekil çıkarabileceği bir denkleme sebebiyet verebilir. Hatta daha da ötesine gideyim bu durum genel anlamda muhalefete de zarar verebilir. Çünkü TİP’e oy veren seçmenin önceki döneme HDP’ye emaneten oy vermiş, birazının ise CHP seçmenlerinden müteşekkil olduğunu görüyoruz. Bu durum CHP’den oy kayışına sebebiyet verebilir. Yine HDP’ye de bir miktar oy kaybına sebebiyet verebilir. Sonuçta tüm bu sonuç vekil kaybına sebebiyet verebilir.”

Kaynak: Gerçek Gündem