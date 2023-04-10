Şule Çet'in katillerinin avukatı Zafer Partisi'nden aday oldu

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çağatay Aksu ve 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Berk Akand'ın avukatlığını yapan Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi Çorum 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Şule Çet'in katillerinin avukatı Zafer Partisi'nden aday oldu

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükayaer, Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

Avukat Paşa Büyükkayaer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir. Türk Milleti; HDP ve Hüda-Par destekli ittifaklara mahkum değildir. Çünkü artık Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ  var! Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi.

Paşa Büyükkayaer, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın ardından tarafların avukatları arasında çıkan kavgada dahil olan biriydi.

Kavganın ardından kaçan Büyükkayaer hakkında yakalama kararı çıkarılmış daha sonra gözaltına alınmıştı. Büyükkayaer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde çok sayıda satırlı ve sallamalı saldırıda yer almıştı. 

Paşa Büyükkayar, ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da avukatlığını yapmıştı.

Öte yandan Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti.  Olaya ilişkin yargılanan ve hapis cezası verilen Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın avukatlığını yapmıştı.

Aksu ve Akand ise cinayet ve cinsel saldırı suçlarından ceza almıştı.

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