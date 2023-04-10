Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Davet et anlatayım; seçimi kazanınca zannettiler ki malını, mülkünü aldık!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Amasya'nın Merzifon ilçesinde yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın "3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" ifadelerine; "Bir gün beni davet et, anlatayım. Fakat bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya. Sorun şurada; 25 yıl yönettiler, özellikle son 15 yılda çok sıkıntılı işler yaptılar İstanbul'da. Biz seçimi kazanınca zannettiler ki malını, mülkünü aldık! İstanbul'u kendi malı ve mülkü zanneden bir grup var, bir avuç insan! İstanbul 16 milyon insanın" sözleriyle yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle oldu:

"ÇOK AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞLER BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"

"Merzifon'u çok özledim. Niye, özledim biliyor musun, benim doğduğum memlekete giderken burayı çorba içmeden geçmezdik. Sizlerle bir aradayız, neden geldik diye sorun. Sizinle konuşmaya, dertleşmeye, sizin enerjinizi alıp bütün Türkiye'yi dolaşmaya geldim.

Zaman hızla akıyor. Önümüzde çok az zaman var. Çok az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de siyasete ahlak gelsin, liyakat gelsin, partizanlık devletimizin tüm kurumlarından uzaklaşsın diye yola çıktık. Ben ülkemizin her tarafını gezeceğim. Size bu milletin vicdanını, devletin aklını sevgili 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Millet İttifakı aynı şu meydanda olduğu gibi herkesi kapsayacak gibidir. Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz, benden değilse yoksun asla demeyeceğiz. İstanbul'da 16 milyon insanın belediye başkanı olacağız dedik."

14 MAYIS'TA 86 MİLYON İNSAN ONLARA 'BAY BAY' DİYECEK

"Şimdi memleketimizi yöneten akıl, şahıslar, Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'a gelip İstanbul'un belediye başkanına laf atamaz. Milletin oyunu alan kişi, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmalı. Efendim neymiş bir çivi bile çakmamışım. Bir gün davet et anlatayım. Bir gün bir bile yetmez hizmetlerimizi anlatmaya. Memleket bizim, İstanbul bizim... 14 Mayıs'ta 86 milyon insan onlara 'bay bay' diyecek.

Buradan gençlere bakıyorum, aramızda gençler var. Dayınız yok, halanız yok, o malum partiye üye olmadan işe girebiliyor musunuz? Bu memlekette çaba gösteren her gence hakkını vereceğiz. Hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek, memleketinden vazgeçmeyecek."