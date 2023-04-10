İYİ Parti'den aday olan Ece Güner'den Ümit Özdağ'ın 'Erdoğan Toprak' iddialarına yalanlama: "Evli değilim geçen yıl boşandım"

İYİ Parti’den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş” şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ’ın iddiasını yalanladı. Güner, "ZORUNLU AÇIKLAMA: Evli değilim, geçen yıl boşandım. Bu 'ucube sisteme' karşı mücadele etmiş, 4 kitap yazmış, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Sn. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İyi Parti’den aday oldum" ifadelerini kullanarak şunları yazdı:

"AKŞENER TEVECCÜH GÖSTERİP ADAYLIK TEKLİF ETTİ"

"Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak’ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak’la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum…

Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener’i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu ‘ucube sisteme‘ karşı çok mücadele ettik.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda dört kitap yazdım: Kitaplarım millet ittifakının anayasa taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Sn. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu.

Bu seçimler öncesi de sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu ‘ucube sisteme’ karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için, hem de bir kadın hakları savunucusu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettim.

Ayrıca İyi Parti’nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu: Çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım. İyi Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İyi Parti’nin ve millet ittifakının bu seçimleri kazanması için ve 100. Yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için, tüm gücümle mücadele edeceğim. Saygılarımla.”

ZORUNLU AÇIKLAMA: Evli değilim, geçen yıl boşandım. Bu “ucube sisteme” karşı mücadele etmiş, 4 kitap yazmış, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Sn. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İyi Parti’den aday oldum. Açıklamam: pic.twitter.com/ARWnikSrG8 — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) April 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem