HDP'nin seçime listesinden gireceği Yeşil Sol Parti aday listesini YSK'ya sundu

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, " 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik" diye konuştu.

HDP'nin seçime listesinden gireceği Yeşil Sol Parti aday listesini YSK'ya sundu

HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK’ye teslim edildi.

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur” dedi.

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Anka'nın aktardığına göre YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:

“Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur.”

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI/YEŞİL SOL PARTİ ADAY LİSTESİ

Emek ve Özgürlük İttifakı/Yeşil Sol Parti’nin milletvekili aday listesi Ankara Gazetesi'nde yer alan habere göre şöyle oldu:

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO		 ADI BİLEŞEN    
ADANA 1 TÜLAY HATİMOĞULLARI SYKP    
ADANA 2 FERHAT KABAİŞ DBP    
ADANA 3 ROJBİN ÇELİK DBP    
ADANA 4 MEHMET KARAKIŞ DBP    
ADANA 5 DELAL MAMUK YEŞİL SOL PARTİ    
ADANA 6 BARIŞ KARABIYIK BİREY    
ADANA 7 ŞÜKRAN EFETÜRK DBP    
ADANA 8 MÜNİR KORKMAZ YEŞİL SOL PARTİ    
ADANA 9 SEVİM ARACI EMEP    
ADANA 10 HÜSEYİN AĞAÇ BİREY OSMAN KARA ESP
ADANA 11 EVRİM AYMAN BİREY    
ADANA 12 SERKAN NAR TÖP    
ADANA 13 HAFİZE ATLI YEŞİL SOL PARTİ    
ADANA 14 NEZİR DORAK BİREY    
ADANA 15 SUAT NACAR EMEP    
ADIYAMAN 1 ALİ KENANOĞLU DBP    
ADIYAMAN 2 HAYRİYE KORKMAZ DBP    
ADIYAMAN 3 HASAN BASRİ YORULMAZ DBP    
ADIYAMAN 4 BİRSEN TUNÇ SİRKECİ DBP    
ADIYAMAN 5 ABUZER AKGÜN DBP    
AFYONKARAHİSAR 1 HELİN ELİF GEYİK HDP    
AFYONKARAHİSAR 2 ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ EHP    
AFYONKARAHİSAR 3 TÜLAY KILINÇ HDP    
AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET ÇALASIN SMF    
AFYONKARAHİSAR 5 AYŞENUR DİLAN KARADEMİR DBP    
AFYONKARAHİSAR 6 BATUHAN ÇITAKBAŞ SODAP    
AĞRI 1 SIRRI SAKIK DBP    
AĞRI 2 NECLA DEMİR DBP    
AĞRI 3 HEVAL BOZDAĞ DBP    
AĞRI 4 ZELAL YILMAZ DBP    
AMASYA 1 HAYDAR GÖRGÜ SYKP    
AMASYA 2 ZÜLBİYE YILMAZ YEŞİL SOL PARTİ    
AMASYA 3 ENVER LAÇİN YEŞİL SOL PARTİ    
ANKARA-1 1 EMİRALİ TÜRKMEN BİREY    
ANKARA-1 2 SELMA GÜRKAN EMEP    
ANKARA-1 3 ALİ ÖZKAN DBP    
ANKARA-1 4 RUKEN DİLARA ZAF BİREY    
ANKARA-1 5 ERCAN SADIK İPEKÇİ BİREY    
ANKARA-1 6 SILA ALTUN EMEP    
ANKARA-1 7 ÇAĞDAŞ KÜPELİ YEŞİL SOL PARTİ    
ANKARA-1 8 ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ YEŞİL SOL PARTİ    
ANKARA-1 9 MEHMET AKIN ATAUZ YEŞİL SOL PARTİ    
ANKARA-1 10 HATİCE GÖZ TÖP    
ANKARA-1 11 BÜLENT KAYA BİREY    
ANKARA-1 12 EROL AKKUŞ EMEP    
ANKARA-1 13 UFUK ÖZEL HDP    
ANKARA-2 1 GARO PAYLAN BİREY    
ANKARA-2 2 EŞREF KİRAZ HDP    
ANKARA-2 3 GÜLTEN KAHRAMAN BİREY    
ANKARA-2 4 EVREN ÇEVİK DBP    
ANKARA-2 5 SİMA ARİ BİREY    
ANKARA-2 6 HÜSEYİN GEVHER HDP    
ANKARA-2 7        
ANKARA-2 8 MURAT ÇELİK BİREY    
ANKARA-2 9        
ANKARA-2 10 BAHYETTİN BATUR HDP    
ANKARA-2 11 ZEHRA YALÇIN DBP    
ANKARA-3 1        
ANKARA-3 2 ALİŞAN ŞAHİN HDP    
ANKARA-3 3        
ANKARA-3 4 İSMET İLKUTLU HDP    
ANKARA-3 5        
ANKARA-3 6 HÜSEYİN ÖZKAN HDP    
ANKARA-3 7        
ANKARA-3 8 FECRİ ASLANKAN DBP    
ANKARA-3 9 ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL EMEP    
ANKARA-3 10 MEHMET VEYSEL TEMEL BİREY    
ANKARA-3 11        
ANKARA-3 12 BURAK ÇOĞALAN BİREY    
ANTALYA 1 SEZAİ TEMELLİ BİREY HAKKI SARUHAN OLUÇ BİREY
ANTALYA 2 CANAN ÇALAHAN DBP    
ANTALYA 3 MUHSİN TAŞAR BİREY    
ANTALYA 4 ZÖHRE TEDİK EMEP    
ANTALYA 5 ERBAKAN TAĞ HDP    
ANTALYA 6 HÜLYA HASBAY HDP    
ANTALYA 7 SELAMİ ÖZYAŞAR HDP    
ANTALYA 8 NİGAR DURU BİREY    
ANTALYA 9 FIRAT EREN DBP    
ANTALYA 10 NERİMAN BAKIR YEŞİL SOL PARTİ    
ANTALYA 11 HASAN DOĞAN BİREY    
ANTALYA 12 HÜLYA AKTAŞ DBP    
ANTALYA 13 EYUP UŞMA HDP    
ANTALYA 14 KAMİLE YILMAZ BİREY    
ANTALYA 15 MAHİR DOĞAN EMEP    
ANTALYA 16 NEFİSE OĞUZ DBP    
ANTALYA 17 SERDAR KÖŞKEROĞLU SODAP    
ARTVİN 1 FULDEN ŞAHİN YEŞİL SOL PARTİ    
ARTVİN 2 SABRİ VAYİÇ YEŞİL SOL PARTİ    
AYDIN 1 EBRÜ GÜNAY DBP    
AYDIN 2 ROJİN TANHAN DOĞAN BİREY    
AYDIN 3 SİNAN ÇAKMAKÇİ DBP    
AYDIN 4 MEDİHA AYHAN YEŞİL SOL PARTİ    
AYDIN 5 ABDURRAHMAN SARAN EMEP    
AYDIN 6 ALİ DAĞ HDP    
AYDIN 7 ZERRİN ALPARSLAN EMEP    
AYDIN 8 MUHARREM ŞENOL BİREY    
BALIKESİR 1 MUSTAFA YILDIZ HDP    
BALIKESİR 2 GÜL ERTUNAN KARAASLAN BİREY    
BALIKESİR 3 CANŞAH ÇELİK HDP    
BALIKESİR 4 MEHMET ASLAN YEŞİL SOL PARTİ    
BALIKESİR 5 MEHMET ÇELİKTEN DBP    
BALIKESİR 6 EMİN FİLİZ BİREY    
BALIKESİR 7 FİKRİYE YADIRGI EMEP    
BALIKESİR 8 NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ EMEP    
BALIKESİR 9 MEDİNE ÇAĞLIYAN BİREY    
BİLECİK 1 ZÜLEYHA ÇENGEL DBP    
BİLECİK 2 HÜSEYİN AĞLAR DBP    
BİNGÖL 1 ÖMER FARUK HÜLAKÜ DBP    
BİNGÖL 2 CEMİLE TURHALLI BALSAK DBP    
BİNGÖL 3 FARUK ARİS DBP    
BİTLİS 1 HÜSEYİN OLAN DBP    
BİTLİS 2 SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP DBP    
BİTLİS 3 ENVER BARİN DBP    
BOLU 1 GÜNAY BATUR EMEP    
BOLU 2 ÇİÇEK TUTUŞ DBP    
BOLU 3 ÖYKÜ ILGIN GÜRSES EHP    
BURDUR 1 REYHAN YİĞİT YEŞİL SOL PARTİ    
BURDUR 2 MURAT YANMAZ DBP    
BURDUR 3 SEMRA BAYSAL SODAP    
BURSA-1 1 CEYLAN EROL DBP    
BURSA-1 2 CAHİT KIRKAZAK DBP    
BURSA-1 3 AYTEN AVDAN DBP    
BURSA-1 4 KEMALETTİN YILDIZ YEŞİL SOL PARTİ    
BURSA-1 5 SÜMBÜL ORHAN BİREY    
BURSA-1 6 MAHKUM TAŞ DBP    
BURSA-1 7 RÜSTEM AVCI BİREY    
BURSA-1 8 ABDULKADİR BAYDUR DBP    
BURSA-1 9 MEHMET ALİ DOĞU BİREY    
BURSA-1 10 BERKAY AKKUŞ EMEP    
BURSA-2 1 NECDET İPEKYÜZ DBP    
BURSA-2 2 FİLİZ ÖNEN DBP    
BURSA-2 3 RASİM ÇELİK DBP    
BURSA-2 4 EYLEM DİNDAROĞLU EMEP    
BURSA-2 5 KEMAL DOĞAN DBP    
BURSA-2 6 YÜCEL YENTÜRK DBP    
BURSA-2 7 BAHAR TOPRAK DBP    
BURSA-2 8 HAKİM TOKMAK HDP    
BURSA-2 9 MAZLUM TAŞ DBP    
BURSA-2 10 MEHMET BURAK KOYUNCU EMEP    
ÇANAKKALE 1 ADİLE YALÇIN DBP    
ÇANAKKALE 2 SİNAN EKİNCİ DBP    
ÇANAKKALE 3 SEDA ALÇINAR DBP    
ÇANAKKALE 4 ERGİN FİDAN EMEP    
ÇANKIRI 1 HAKAN CAN NESLİOĞLU BİREY    
ÇANKIRI 2 MELİHA DURMUŞ DBP    
ÇORUM 1 ŞEREF KARATAŞ BİREY    
ÇORUM 2 FADİME GÜLER ELİK YEŞİL SOL PARTİ    
ÇORUM 3 ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI BİREY    
ÇORUM 4 MUHARREM ÖZÜNEL EMEP    
DENİZLİ 1 ABDULLAH KOÇ DBP    
DENİZLİ 2 ŞENOL AKYOL YEŞİL SOL PARTİ    
DENİZLİ 3 MAHİDE ÖZTÜRK BİREY    
DENİZLİ 4 MURAT ENGİZ DBP    
DENİZLİ 5 SONGÜL AKKOYUN YEŞİL SOL PARTİ    
DENİZLİ 6 ELİF KAVİLİ TÖP    
DENİZLİ 7 HAVVA MEŞE EMEP    
DİYARBAKIR 1 BERDAN ÖZTÜRK DBP    
DİYARBAKIR 2 HALİDE TÜRKOĞLU DBP    
DİYARBAKIR 3 OSMAN CENGİZ ÇANDAR BİREY    
DİYARBAKIR 4 ADALET KAYA DBP    
DİYARBAKIR 5 MEHMET KAMAÇ PİA SERHAT EREN DBP
DİYARBAKIR 6 SEVİLAY ÇELENK ÖZEN BİREY    
DİYARBAKIR 7 SERHAT EREN DBP MEHMET KAMAÇ PİA
DİYARBAKIR 8 KADIN DBP CEYLAN AKÇA CUPOLO DBP
DİYARBAKIR 9 MEHMET EMİN AKTAR DBP    
DİYARBAKIR 10 EMİN AY DBP AZAD BARIŞ DBP
DİYARBAKIR 11 NUJİYAN YILDIRMI DBP SONGÜL AYTEK AVŞAR BİREY
DİYARBAKIR 12 SAMET MENGÜÇ DBP    
EDİRNE 1 HANIM GÜZEL DBP    
EDİRNE 2 SERDAL ZIMBA BİREY    
EDİRNE 3 ÖZLEM ÖZDEMİR EHP    
EDİRNE 4 ERDAL AYDEMİR EMEP    
ELAZIĞ 1 SAVAŞ ERDOĞAN DBP    
ELAZIĞ 2 NURŞAT YEŞİL DBP DERSİM’E GEÇTİ  
ELAZIĞ 3 FUAT DOĞAN DBP    
ELAZIĞ 4 SULTAN YARAR DBP    
ELAZIĞ 5 NURETTİN BOĞATEKİN DBP    
ERZİNCAN 1 HAYDAR POLAT EMEP    
ERZİNCAN 2 AYFER TURĞUT DBP    
ERZURUM 1 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DBP    
ERZURUM 2 ABDURRAHMAN SEVER DBP    
ERZURUM 3 BAHAR GÖKSU DBP    
ERZURUM 4 NİYAZİ ARAS DBP    
ERZURUM 5   DBP    
ERZURUM 6 HARUN DEĞER DBP    
ESKİŞEHİR 1 ALİ İHSAN GEZER EMEP    
ESKİŞEHİR 2 FELEK AKSOY DBP    
ESKİŞEHİR 3 MÜSLÜM KOYUN ESP    
ESKİŞEHİR 4 FADİME PULAT HDP    
ESKİŞEHİR 5 DİLAVER ASLAN DBP    
ESKİŞEHİR 6 ALEYNA CEREN KÖKOĞLU EMEP    
GAZİANTEP 1 SEVDA KARACA DEMİR EMEP    
GAZİANTEP 2 MÜSLÜM ACAR DBP MURAT SARISAÇ  
GAZİANTEP 3 SONGÜL KOŞDAĞ DBP    
GAZİANTEP 4 MUSA AYDIN DBP    
GAZİANTEP 5 DİLAN GÜLER DBP    
GAZİANTEP 6 MEHMET ALAGÖZ DBP    
GAZİANTEP 7 FATMA BAYINDIR ÖZGÜR SYKP    
GAZİANTEP 8 ABDULLAH GÖZEN DBP    
GAZİANTEP 9 AYSİMA MİHRİBAN ESP İSİM DÜZELTİLECEK  
GAZİANTEP 10 ETHEM ÜNAL DBP    
GAZİANTEP 11 ELİF YALÇIN DBP    
GAZİANTEP 12 YILMAZ AÇAN DBP    
GAZİANTEP 13 SİNEM ERENER BALLAN DBP    
GAZİANTEP 14 MUHAMMED SAİD GÖRGÜN DBP    
GİRESUN 1 BEKİR YILMAZ BİREY    
GİRESUN 2 SANEM DENİZ KURAL EHP    
GİRESUN 3 RAMAZAN DOĞRU BİREY    
GİRESUN 4 BÜLENT UZUN EMEP    
GÜMÜŞHANE 1 ELİF ÇİFTÇİ YEŞİL SOL PARTİ    
GÜMÜŞHANE 2 NEHİR SEVİM EHP    
HAKKARİ 1 VEZİR COŞKUN PARLAK DBP    
HAKKARİ 2 ÖZNUR BARTİN DBP    
HAKKARİ 3 ONUR DÜŞÜNMEZ DBP    
HATAY 1 KEREM NALBANT DBP    
HATAY 2 ŞİRİN NUR VURAL SYKP    
HATAY 3 NİHAT ERASLAN BİREY    
HATAY 4 MEHTAP SERT BİREY    
HATAY 5 YUSUF KİMYON SYKP    
HATAY 6 MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD BİREY    
HATAY 7 HASAN FEHMİ GÖRÜR TÖP    
HATAY 8 GÖNÜL ÖZTÜRK DBP    
HATAY 9 MEVLÜT BULGUR EMEP    
HATAY 10 ERCÜMENT KİMYON YEŞİL SOL PARTİ    
HATAY 11 HERDEM ACAR DBP    
ISPARTA 1 CÜNEYT LALOĞLU BİREY    
ISPARTA 2 NAZLI TABAK DBP    
ISPARTA 3 MEHMET TAŞÇI BİREY    
ISPARTA 4 NURTEN KARAGÖZ DBP    
MERSİN 1 ALİ BOZAN DBP    
MERSİN 2 PERİHAN KOCA TÖP    
MERSİN 3 MUSTAFA TÜRK DBP    
MERSİN 4 HAMDİYE KIRICI DBP    
MERSİN 5 ŞERİF DURMAZ DBP    
MERSİN 6 HACI BAYRAM KIZARTICI BİREY    
MERSİN 7 DERMAN TARANCI EMEP    
MERSİN 8 ESRA ERGÜZELOĞLU KİLİM YEŞİL SOL PARTİ    
MERSİN 9 MUHAMMET TALAT ŞEKER BİREY    
MERSİN 10 AYŞE GÜL TEMÜR TÖP    
MERSİN 11 MEHMET ŞİRİN KAYA HDP    
MERSİN 12 NURETTİN SÖNMEZ HDP    
MERSİN 13 MUSTAFA MALGIR BİREY    
İSTANBUL-1 1 SIRRI SÜREYYA ÖNDER BİREY    
İSTANBUL-1 2 KEZBAN KONUKÇU KOK SODAP    
İSTANBUL-1 3 HAKAN ÖZTÜRK EHP    
İSTANBUL-1 4 DERSİM DAĞ DBP    
İSTANBUL-1 5 ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİREY    
İSTANBUL-1 6        
İSTANBUL-1 7 METİN KILINÇ ÇERKEZ ANKARA 3. BÖLGE  
İSTANBUL-1 8        
İSTANBUL-1 9        
İSTANBUL-1 10 TUNCAY GÖKÇE DBP    
İSTANBUL-1 11 ERDAL GÜZEL DBP    
İSTANBUL-1 12 PERVİN TUNBUL DBP    
İSTANBUL-1 13 AYHAN ERGENÇ BİREY    
İSTANBUL-1 14 ÇİĞDEM SADİOĞLU BİREY    
İSTANBUL-1 15 DEVRİM ŞİMŞEK SMF    
İSTANBUL-1 16 BURCU AYYILDIZ ESP    
İSTANBUL-1 17 BEKİR KIRICI HDP    
İSTANBUL-1 18 SILA ÖZTÜRK SODAP    
İSTANBUL-1 19 HÜSNÜ ALKAN HDP    
İSTANBUL-1 20 ÖZGÜL BİNGÖL HDP    
İSTANBUL-1 21 ALAETTİN ALTINTAŞ HDP    
İSTANBUL-1 22 NİLAY KUŞ TÖP    
İSTANBUL-1 23 ALİ KEMAL İPEK HDP    
İSTANBUL-1 24 CEVRİYE AYDIN EMEP    
İSTANBUL-1 25 ALİ ŞENGÜL PARTİZAN    
İSTANBUL-1 26 ZEKİNE TÜRKERİ DBP    
İSTANBUL-1 27 İSHAK KARAKAŞ BİREY    
İSTANBUL-1 28 AYŞE TEPE DOĞAN YEŞİL SOL PARTİ    
İSTANBUL-1 29 ALİ DOĞAN EMEP    
İSTANBUL-1 30 AYTEN BİNGÖL HDP    
İSTANBUL-1 31 REŞİT KÖÇEROĞLU BİREY    
İSTANBUL-1 32 ROZERİN KAYA BİREY    
İSTANBUL-1 33 NEFİSE AKSOY HDP    
İSTANBUL-1 34 YILMAZ CESUR SMF    
İSTANBUL-1 35 YAĞMUR KAVAK YEŞİL SOL PARTİ    
İSTANBUL-2 1 CENGİZ ÇİÇEK DBP    
İSTANBUL-2 2 ÖZGÜL SAKİ BİREY    
İSTANBUL-2 3 HASAN CEMAL BİREY    
İSTANBUL-2 4 ONUR HAMZAOĞLU BİREY    
İSTANBUL-2 5 KAMİLE KANDAL DBP    
İSTANBUL-2 6 HIDIR KARADAŞ DBP    
İSTANBUL-2 7     YUKARI TAŞINACAK  
İSTANBUL-2 8     YUKARI TAŞINACAK  
İSTANBUL-2 9 DİLŞAT CANBAZ KAYA SMF    
İSTANBUL-2 10 CEMİL AKSU ESP    
İSTANBUL-2 11 ERDAL DOĞAN HDP    
İSTANBUL-2 12 AYŞEN AKSOY DBP    
İSTANBUL-2 13 AHMET SAYMADİ SYKP    
İSTANBUL-2 14 MENEKŞE KIZILDERE DBP    
İSTANBUL-2 15 CELAL ALPHAN DBP    
İSTANBUL-2 16 HAZAN İLİK EMEP    
İSTANBUL-2 17 SERVET GÜZEL HDP    
İSTANBUL-2 18 GÜLFİRAZ SAĞLIK ESP    
İSTANBUL-2 19 MUSTAFA ÖZTÜRK SODAP    
İSTANBUL-2 20 SEYFİ ERGÜL      
İSTANBUL-2 21 ŞADİ ÖZDEMİR DBP    
İSTANBUL-2 22 MEHMET TİMURTAŞ TÖP    
İSTANBUL-2 23 NURAY ONUK YEŞİL SOL PARTİ    
İSTANBUL-2 24 ABDURRAHMAN ÖZTÜRK DBP    
İSTANBUL-2 25 GÜNER BASUT HDP    
İSTANBUL-2 26 GÖKHAN ÇETİN EMEP    
İSTANBUL-2 27 NEFİSE AKSOY HDP    
İSTANBUL-3 1 ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR DBP    
İSTANBUL-3 2 İSKENDER BAYHAN EMEP    
İSTANBUL-3 3 ÇİÇEK OTLU ESP    
İSTANBUL-3 4 CELAL FIRAT BİREY    
İSTANBUL-3 5 CEMİL GÜNGÖREN SMF    
İSTANBUL-3 6 KEREM FIRTINA BİREY    
İSTANBUL-3 7        
İSTANBUL-3 8 ABDULHAKİM DAŞ DBP BİR KADIN EKLENECEK  
İSTANBUL-3 9 ABDULCEBAR BARIŞ YEŞİL SOL PARTİ BİR KADIN EKLENECEK  
İSTANBUL-3 10 ÇİÇEK ARIÇ DBP    
İSTANBUL-3 11 EDİP ARSLAN HDP    
İSTANBUL-3 12 ERDAL ATAŞ SMF    
İSTANBUL-3 13 AYLİN HACALOĞLU BİREY    
İSTANBUL-3 14 FERDİ YAMAR DBP    
İSTANBUL-3 15 NALAN ÇELİK HDP    
İSTANBUL-3 16 UĞUR ŞEKER DBP    
İSTANBUL-3 17 NEVRİM KOTANOĞLU SMF    
İSTANBUL-3 18 YUSUF YALVAÇ DBP    
İSTANBUL-3 19 BERFİN POLAT ESP    
İSTANBUL-3 20 HÜSEYİN ÇALİŞCİ HDP    
İSTANBUL-3 21 ELİF BAYSAL SODAP    
İSTANBUL-3 22 NİZAMETTİN ÖZTÜRK DBP    
İSTANBUL-3 23 ÖZGÜR BAYDOĞAN DBP    
İSTANBUL-3 24 ERCAN SAĞLAM DBP    
İSTANBUL-3 25 NESRİN ARSLAN YEŞİL SOL PARTİ    
İSTANBUL-3 26 FAİK DELİ HDP    
İSTANBUL-3 27 FATMA KÖMÜRCÜ DBP    
İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN FİDANBOY HDP    
İSTANBUL-3 29 LEVENT GÖKÇEK EMEP    
İSTANBUL-3 30 AYŞE CENGİZ BİREY    
İSTANBUL-3 31 İSMAİL TEMEL ESP    
İSTANBUL-3 32 ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ DBP    
İSTANBUL-3 33 PINAR KAYALAR YEŞİL SOL PARTİ    
İSTANBUL-3 34 MEHMET ŞERİF ÖNER HDP    
İSTANBUL-3 35 ERGÜN ŞİMŞEK SYKP    
İSTANBUL-3 36 İRFAN HÜLAKÜ DBP    
İZMİR-1 1 BURCUGÜL ÇUBUK DP    
İZMİR-1 2 MECİT YILDIRIM (YA DA ABDÜLMECİT) DBP    
İZMİR-1 3 SEMRA KIRATLI DBP    
İZMİR-1 4 ERHAN MORKOÇ DBP    
İZMİR-1 5 MUSTAFA OKÇU BİREY    
İZMİR-1 6 FATİH SÜRENKÖK EMEP    
İZMİR-1 7 MERAL BEKAR EMEP    
İZMİR-1 8 ABDULKADİR BAYDUR DBP    
İZMİR-1 9 HURŞİ ATAMAN HDP    
İZMİR-1 10 MEHMET YILDIRIM DBP    
İZMİR-1 11 NEVİN AYTEKİN YEŞİL SOL PARTİ    
İZMİR-1 12 KEREM AY DBP    
İZMİR-1 13 DENİZ USLU TÖP    
İZMİR-1 14 HEDİYE KORKUT YEŞİL SOL PARTİ    
İZMİR-2 1 İBRAHİM AKIN YEŞİL SOL PARTİ    
İZMİR-2 2 CANAN KEBENÇ ÖZKAN DBP    
İZMİR-2 3 ARİF ALİ CANGI YEŞİL SOL PARTİ    
İZMİR-2 4 ZEHRA VEZAN KARABULUT BİREY    
İZMİR-2 5 SELAHATTİN IŞIK DBP    
İZMİR-2 6 SEVGİ BİNBİR BİNTAŞ BİREY    
İZMİR-2 7 MEHMET ORTAKAYA SYKP    
İZMİR-2 8 ÖNDER BİROL BIYIK DBP    
İZMİR-2 9 HAYATİ ORAL DBP    
İZMİR-2 10 SEVGİ ERSAN EMEP    
İZMİR-2 11 MEVLÜT ÜLGEN YEŞİL SOL PARTİ    
İZMİR-2 12 AYSEL ÖNEN TURAN DBP    
İZMİR-2 13 İSMAİL DOĞAN EMEP    
İZMİR-2 14 AZİZE ÇELEBİ DBP    
KARS 1 GÜLİSTAN KOÇYİĞİT DBP    
KARS 2 GÜLCAN ALP DBP    
KARS 3 SERTAÇ ÇELİKKALELİ DBP    
KASTAMONU 1 BERRİN SELBUZ BİREY    
KASTAMONU 2 FİKRET TUFAN YAZICI EMEP    
KASTAMONU 3 SÖZDAR AKDOĞAN DBP    
KAYSERİ 1 DAĞISTAN BUDAK HDP    
KAYSERİ 2 NURAN ERGEN KILIÇ HDP    
KAYSERİ 3 HASAN DAŞKIN EMEP    
KAYSERİ 4 FADİK TEMİZYÜREK EHP    
KAYSERİ 5 İZZET KAPLAN HDP    
KAYSERİ 6 RANA BERK DBP    
KAYSERİ 7 İHSAN SARIYER HDP    
KAYSERİ 8 SELMA KARAMAN DBP    
KAYSERİ 9 ALİ ÇELEBİ EMEP    
KAYSERİ 10 NECLA AKTAY DBP    
KIRKLARELİ 1 MERAL GARİP BİREY    
KIRKLARELİ 2 ERDAL TEKTAŞ EMEP    
KIRKLARELİ 3 AYŞEN ECE KAVAS EHP    
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA KARAMAN BİREY    
KIRŞEHİR 2 BEHİYE AKYOL DBP    
KOCAELİ 1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU BİREY    
KOCAELİ 2 EYLEM ARZU KAYAOĞLU DBP    
KOCAELİ 3 İLHAMİ ŞAHBAZ EMEP    
KOCAELİ 4 SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT BİREY    
KOCAELİ 5 MEHMET SELİM AKBOĞA HDP    
KOCAELİ 6 ZELİHA GÖKSÜGÜZEL DBP    
KOCAELİ 7 KUREYŞ BİLGİÇ DBP    
KOCAELİ 8 FATMA YILDIRIM DBP    
KOCAELİ 9 MEHMET EMİN İNCE DBP    
KOCAELİ 10 KUDRET DAVUTOĞLU HDP    
KOCAELİ 11 YUSUF AKAR EMEP    
KOCAELİ 12 SERPİL TOPAL ESP    
KOCAELİ 13 AYTEN DÖNMEZ DBP    
KOCAELİ 14 EFKAN DAŞKAYA SODAP MURAT OZAN ESP
KONYA 1 AHMET RECAİ ERSOY BİREY MOLLA ŞİMŞEK DBP
KONYA 2        
KONYA 3 CENGİZ GÜLTEPE BİREY    
KONYA 4 suzan çetinkaya DBP    
KONYA 5 ALİ FUAT GÜRSEL BİREY    
KONYA 6 SERFİRAZ BOZARSLAN TAŞKIN DBP    
KONYA 7        
KONYA 8 FÜSUN OĞUZ KAYA DBP    
KONYA 9        
KONYA 10 MERYEM SUNAL DBP    
KONYA 11        
KONYA 12        
KONYA 13        
KONYA 14        
KONYA 15        
KÜTAHYA 1 AYŞEGÜL KORKUTAN SODAP    
KÜTAHYA 2 BİLAL BİLİN SODAP    
KÜTAHYA 3 AZİME TAŞ DBP    
KÜTAHYA 4 NİHAT YILDIRIM DBP    
KÜTAHYA 5 FİLİZ PEŞTEK KESKİN DBP    
MALATYA 1 KEMAL PEKÖZ DBP    
MALATYA 2 PERİHAN YÜCEKAYA DBP    
MALATYA 3 YUSUF BOZKUŞ DBP    
MALATYA 4 SEVİM ALAGÖZ DBP    
MALATYA 5 KEMAL KÖROĞLU DBP    
MALATYA 6 ROZERİN ERCAN DBP    
MANİSA 1 HÜSEYİN KAÇMAZ DBP    
MANİSA 2 ZÜBEYDE TARLABÖLEN DBP    
MANİSA 3 CAN ÇOLAK EMEP    
MANİSA 4 EVİN GÜNSEL HDP    
MANİSA 5 KEREM TAYLAN DBP    
MANİSA 6 AYŞE KARAGÖZ HDP    
MANİSA 7 ENGİN UZUN YEŞİL SOL PARTİ    
MANİSA 8 REMZİYE ESEN HDP    
MANİSA 9 İSMAİL TERUT HDP    
MANİSA 10 CANAN ALTUN KABAN HDP    
KAHRAMANMARAŞ 1 HÜSEYİN EROĞLU BİREY    
KAHRAMANMARAŞ 2 AYŞEGÜL DEMİROĞLU DBP    
KAHRAMANMARAŞ 3 ESAT GEZER HDP    
KAHRAMANMARAŞ 4 SEVGÜL YALÇIN DBP    
KAHRAMANMARAŞ 5 TANER KAYA SODAP    
KAHRAMANMARAŞ 6 NİMET PULAT KARABUĞA DBP    
KAHRAMANMARAŞ 7 MEHMET KÜLTEKİN SODAP    
KAHRAMANMARAŞ 8 ŞEVİN TURA DBP    
MARDİN 1 SALİHE AYDENİZ DBP    
MARDİN 2 KAMURAN TANHAN DBP    
MARDİN 3 BERİTAN GÜNEŞ DBP    
MARDİN 4 GEORGE ARSLAN DBP    
MARDİN 5 YEKTA ZANKIRTLI DBP    
MARDİN 6 SELAHATTİN ERTAŞ DBP    
MUĞLA 1 HASAN YILDIRIM DBP    
MUĞLA 2 DENİZ GÜMÜŞEL YEŞİL SOL PARTİ    
MUĞLA 3 İBRAHİM HALUK KOŞAR TÖP    
MUĞLA 4 İPEK MAHMUTOĞLU DBP    
MUĞLA 5 NEZİR YATKI DBP    
MUĞLA 6 DERYA HEZER DBP    
MUĞLA 7 SEDAT YAĞCIOĞLU YEŞİL SOL PARTİ    
MUŞ 1 SERHAT DURSUN DBP    
MUŞ 2 SÜMEYYE BOZ DBP    
MUŞ 3 NECMİ EROL DBP    
NEVŞEHİR 1 CAFER KILIÇ HDP    
NEVŞEHİR 2 FERİDE AKDAĞ DBP    
NEVŞEHİR 3 BERDAN BORA AKKAYA SODAP MÜKERER  
NİĞDE 1 YASEMİN KAYA DBP    
NİĞDE 2 CUMALİ ADIGÜZEL EMEP    
NİĞDE 3 FERİDE AKDAĞ DBP    
ORDU 1 ŞEREF ÖZKAN YEŞİL SOL PARTİ    
ORDU 2 NURCAN KARASU YEŞİL SOL PARTİ    
ORDU 3 İBRAHİM ÖZDEMİREL SYKP    
ORDU 4 ÖZDEN ÜNAL YEŞİL SOL PARTİ    
ORDU 5 ORHAN KOCA SYKP    
ORDU 6 ERHAN KABADAYI EMEP    
RİZE 1 AYŞE BEKAR BİREY    
RİZE 2 NECMETTİN DURMUŞ SYKP    
RİZE 3 ALİ HAMDİ CUVELEK ESP    
SAKARYA 1 SELAHATTİN YILMAZ DBP    
SAKARYA 2 NAHİDE DOĞAN HDP    
SAKARYA 3 İBRAHİM ÇELİK DBP    
SAKARYA 4 FİLİZ TURAK DBP    
SAKARYA 5 FETHİ BULUŞ DBP    
SAKARYA 6 HÜSEYİN ATILGAN EMEP    
SAKARYA 7 MERAL ATMAN DBP    
SAKARYA 8 HÜSEYİN KAYA DBP    
SAMSUN 1 EMEL ZENGİN ÇAKIR YEŞİL SOL PARTİ    
SAMSUN 2 SAVAŞ KARADUMAN SYKP    
SAMSUN 3 MENEKŞE TUREN YEŞİL SOL PARTİ    
SAMSUN 4 MAHMUT SÜRMELİ YEŞİL SOL PARTİ    
SAMSUN 5 GÜNER KARADUMAN SYKP    
SAMSUN 6 VEDAT ÜNAL DBP    
SAMSUN 7 AHMET YALÇIN EMEP    
SAMSUN 8 OSMAN BAYRAK YEŞİL SOL PARTİ    
SAMSUN 9 HEVAL ŞİMŞEK DBP    
SİİRT 1 TUNCER BAKIRHAN DBP    
SİİRT 2 SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ DBP    
SİİRT 3 MEHMET KAYSI DBP İSMAİL AYDIN DBP
SİNOP 1 YILDIZ ÖZBEK BİREY    
SİNOP 2 AHMET YORKUN BİREY    
SİVAS 1 GANİ KAPLAN BİREY    
SİVAS 2 MEHMET MUSTAFA YILDIZ EMEP    
SİVAS 3 VİLDAN DOĞAN DBP    
SİVAS 4 HÜSEYİN ÖZCAN BİREY    
SİVAS 5 SELMA ÖZEL ASI DBP    
TEKİRDAĞ 1 MURAT SARISAÇ ??? DBP SİLİNECEK  
TEKİRDAĞ 2 BERİVAN TAŞ DBP    
TEKİRDAĞ 3 SEYİTHAN KIRMIZI DBP    
TEKİRDAĞ 4 NESRİN ÖZEL UNAY DBP    
TEKİRDAĞ 5 MEHMET SAYAT DBP    
TEKİRDAĞ 6 SEMRA KARAKOÇ DBP    
TEKİRDAĞ 7 ÇETİN YILMAZ BİREY    
TEKİRDAĞ 8 BEDRETTİN GÖZMEN DBP    
TOKAT 1 MELTEM IŞIK YEŞİL SOL PARTİ    
TOKAT 2 EROL TUNÇ ESP    
TOKAT 3 NACİYE İSKENDER YEŞİL SOL PARTİ    
TOKAT 4 ŞABAN YEĞİN EMEP    
TOKAT 5 SİBEL UZUN EHP    
TRABZON 1 FATMA BİÇER YEŞİL SOL PARTİ    
TRABZON 2 ABDUL ÖZCAN SYKP    
TRABZON 3 HANİFE SEVER EMEP    
TRABZON 4 İBRAHİM BAYKAN YEŞİL SOL PARTİ    
TRABZON 5 NURETTİN KARADENİZ YEŞİL SOL PARTİ    
TRABZON 6 İSMAİL CAVGA BİREY    
TUNCELİ 1     NURŞAT YEŞİL DBP
ŞANLIURFA 1 MİTHAT SANCAR DBP    
ŞANLIURFA 2 ÖMER ÖCALAN DBP    
ŞANLIURFA 3 DİLAN KUNT AYAN DBP    
ŞANLIURFA 4 FERİT ŞENYAŞAR DBP    
ŞANLIURFA 5 ALİYE KIZILDAMAR DBP    
ŞANLIURFA 6 AZAD BARIŞ DBP BÜLENT AŞA DBP
ŞANLIURFA 7 NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ DBP    
ŞANLIURFA 8 REMZİ GENÇDAL DBP    
ŞANLIURFA 9 CEMİLE ŞAHİN DBP    
ŞANLIURFA 10 MÜCAHİT AĞAR DBP    
ŞANLIURFA 11 AYŞE TUTKU DBP    
ŞANLIURFA 12 HALİL ÇAY DBP    
ŞANLIURFA 13 MİZGİN ALBAYRAK DBP    
ŞANLIURFA 14 CELALETTİN ERKMEN DBP ?????  
UŞAK 1 AHMET YILMAZ YEŞİL SOL PARTİ    
UŞAK 2 AYSU TOPAL DBP    
UŞAK 3 ÜNAL ŞEREF EMEP    
VAN 1 PERVİN BULDAN DBP    
VAN 2 ZÜLKÜF UÇAN DBP    
VAN 3 GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT DBP    
VAN 4 SİNAN ÇİFTYÜREK KKP    
VAN 5 GÜLDEREN VARLI DBP    
VAN 6 MAHMUT DİNDAR DBP    
VAN 7 HAVİN KİYE DBP    
VAN 8 TAYLAN ERTAŞ DBP    
YOZGAT 1 CEMAL BİLGİN İŞÇİLERİN KENDİ PARTİSİ    
YOZGAT 2 KÜBRA DERİN SODAP    
YOZGAT 3 MEHMET ŞİRİN HARHAR BİREY    
YOZGAT 4 ÖZLEM AYDIN DBP    
ZONGULDAK 1 MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU DP    
ZONGULDAK 2 DENİZ TOPÇU DBP    
ZONGULDAK 3 BAYRAM SARI YEŞİL SOL PARTİ    
ZONGULDAK 4 SEYFULLAH YILMAZ EMEP    
ZONGULDAK 5 HİKMET ARSLAN BİREY    
AKSARAY 1 gülbahar karataş DBP    
AKSARAY 2 BERDAN BORA AKKAYA SODAP MÜKERER NEVŞEHİR 3. SIRA
AKSARAY 3 sayma ariç DBP    
AKSARAY 4 İRFAN YAKŞİ EHP    
BAYBURT 1 MESUT BİLGİ YEŞİL SOL PARTİ    
KARAMAN 1 YILDIZ KILINÇ DBP    
KARAMAN 2 KAYHAN YÜKSEL SODAP    
KARAMAN 3 ELİF KIVIRCIK DBP    
KIRIKKALE 1 BURAK ÇOĞALAN BİREY    
KIRIKKALE 2 RAHİME KÜRKÇÜ DBP    
KIRIKKALE 3 VELAT AYGÜN DBP    
BATMAN 1 KESKİN BAYINDIR DBP    
BATMAN 2 ZEYNEP ODUNCU DBP    
BATMAN 3 M.RÜŞTÜ TİRYAKİ DBP    
BATMAN 4 NURTEN ERTUĞRUL BİREY    
BATMAN 5 EKREM BARAN DBP    
ŞIRNAK 1 NEVROZ UYSAL DBP    
ŞIRNAK 2 ZEKİ İRMEZ DBP    
ŞIRNAK 3 AYŞEGÜL DOĞAN DBP    
ŞIRNAK 4 BEDİRHAN UYSAL DBP    
BARTIN 1 SOLMAZ ÖZLEN DBP    
BARTIN 2 ALİ ÖZKAN EMEP    
ARDAHAN 1 ÖZGÜR TANIŞ DBP    
ARDAHAN 2 DİCLE AKTÜRK DBP    
IĞDIR 1 YILMAZ HUN DBP    
IĞDIR 2 AYSEL ARAS DBP    
YALOVA 1 TUNCAY TURANLI YEŞİL SOL PARTİ    
YALOVA 2 TÜRKAN ASLAN DBP    
YALOVA 3 ABDURRAHMAN APAK DBP    
KARABÜK 1 KİFAYET YILMAZ DBP    
KARABÜK 2 İBRAHİM EKER BİREY    
KARABÜK 3 GÜLŞEN ŞAHİN DBP    
KİLİS 1 MEHMET SEFA ÖZDEMİR DBP    
KİLİS 2 GÜLŞEN KARASU DBP    
OSMANİYE 1 SEVGÜL AYDIN DBP AYŞE SÜRÜCÜ DBP
OSMANİYE 2 ZİYA BAYRAM BİREY    
OSMANİYE 3 SEREN ELATAŞ EMEP    
OSMANİYE 4 SABAHATTİN OKUDUCU DBP    
DÜZCE 1 EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ BİREY    
DÜZCE 2 MUSTAFA ADAY EMEP    
DÜZCE 3 BERİVAN BUDAKBEYOĞLU DBP
 
 
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