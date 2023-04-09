HDP'nin seçime listesinden gireceği Yeşil Sol Parti aday listesini YSK'ya sundu
HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, " 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik" diye konuştu.
HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK’ye teslim edildi.
HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur” dedi.
Anka'nın aktardığına göre YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:
“Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur.”
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI/YEŞİL SOL PARTİ ADAY LİSTESİ
Emek ve Özgürlük İttifakı/Yeşil Sol Parti’nin milletvekili aday listesi Ankara Gazetesi'nde yer alan habere göre şöyle oldu:
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|ADI
|BİLEŞEN
|ADANA
|1
|TÜLAY HATİMOĞULLARI
|SYKP
|ADANA
|2
|FERHAT KABAİŞ
|DBP
|ADANA
|3
|ROJBİN ÇELİK
|DBP
|ADANA
|4
|MEHMET KARAKIŞ
|DBP
|ADANA
|5
|DELAL MAMUK
|YEŞİL SOL PARTİ
|ADANA
|6
|BARIŞ KARABIYIK
|BİREY
|ADANA
|7
|ŞÜKRAN EFETÜRK
|DBP
|ADANA
|8
|MÜNİR KORKMAZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|ADANA
|9
|SEVİM ARACI
|EMEP
|ADANA
|10
|HÜSEYİN AĞAÇ
|BİREY
|OSMAN KARA
|ESP
|ADANA
|11
|EVRİM AYMAN
|BİREY
|ADANA
|12
|SERKAN NAR
|TÖP
|ADANA
|13
|HAFİZE ATLI
|YEŞİL SOL PARTİ
|ADANA
|14
|NEZİR DORAK
|BİREY
|ADANA
|15
|SUAT NACAR
|EMEP
|ADIYAMAN
|1
|ALİ KENANOĞLU
|DBP
|ADIYAMAN
|2
|HAYRİYE KORKMAZ
|DBP
|ADIYAMAN
|3
|HASAN BASRİ YORULMAZ
|DBP
|ADIYAMAN
|4
|BİRSEN TUNÇ SİRKECİ
|DBP
|ADIYAMAN
|5
|ABUZER AKGÜN
|DBP
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HELİN ELİF GEYİK
|HDP
|AFYONKARAHİSAR
|2
|ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
|EHP
|AFYONKARAHİSAR
|3
|TÜLAY KILINÇ
|HDP
|AFYONKARAHİSAR
|4
|MEHMET ÇALASIN
|SMF
|AFYONKARAHİSAR
|5
|AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
|DBP
|AFYONKARAHİSAR
|6
|BATUHAN ÇITAKBAŞ
|SODAP
|AĞRI
|1
|SIRRI SAKIK
|DBP
|AĞRI
|2
|NECLA DEMİR
|DBP
|AĞRI
|3
|HEVAL BOZDAĞ
|DBP
|AĞRI
|4
|ZELAL YILMAZ
|DBP
|AMASYA
|1
|HAYDAR GÖRGÜ
|SYKP
|AMASYA
|2
|ZÜLBİYE YILMAZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|AMASYA
|3
|ENVER LAÇİN
|YEŞİL SOL PARTİ
|ANKARA-1
|1
|EMİRALİ TÜRKMEN
|BİREY
|ANKARA-1
|2
|SELMA GÜRKAN
|EMEP
|ANKARA-1
|3
|ALİ ÖZKAN
|DBP
|ANKARA-1
|4
|RUKEN DİLARA ZAF
|BİREY
|ANKARA-1
|5
|ERCAN SADIK İPEKÇİ
|BİREY
|ANKARA-1
|6
|SILA ALTUN
|EMEP
|ANKARA-1
|7
|ÇAĞDAŞ KÜPELİ
|YEŞİL SOL PARTİ
|ANKARA-1
|8
|ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|ANKARA-1
|9
|MEHMET AKIN ATAUZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|ANKARA-1
|10
|HATİCE GÖZ
|TÖP
|ANKARA-1
|11
|BÜLENT KAYA
|BİREY
|ANKARA-1
|12
|EROL AKKUŞ
|EMEP
|ANKARA-1
|13
|UFUK ÖZEL
|HDP
|ANKARA-2
|1
|GARO PAYLAN
|BİREY
|ANKARA-2
|2
|EŞREF KİRAZ
|HDP
|ANKARA-2
|3
|GÜLTEN KAHRAMAN
|BİREY
|ANKARA-2
|4
|EVREN ÇEVİK
|DBP
|ANKARA-2
|5
|SİMA ARİ
|BİREY
|ANKARA-2
|6
|HÜSEYİN GEVHER
|HDP
|ANKARA-2
|7
|ANKARA-2
|8
|MURAT ÇELİK
|BİREY
|ANKARA-2
|9
|ANKARA-2
|10
|BAHYETTİN BATUR
|HDP
|ANKARA-2
|11
|ZEHRA YALÇIN
|DBP
|ANKARA-3
|1
|ANKARA-3
|2
|ALİŞAN ŞAHİN
|HDP
|ANKARA-3
|3
|ANKARA-3
|4
|İSMET İLKUTLU
|HDP
|ANKARA-3
|5
|ANKARA-3
|6
|HÜSEYİN ÖZKAN
|HDP
|ANKARA-3
|7
|ANKARA-3
|8
|FECRİ ASLANKAN
|DBP
|ANKARA-3
|9
|ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
|EMEP
|ANKARA-3
|10
|MEHMET VEYSEL TEMEL
|BİREY
|ANKARA-3
|11
|ANKARA-3
|12
|BURAK ÇOĞALAN
|BİREY
|ANTALYA
|1
|SEZAİ TEMELLİ
|BİREY
|HAKKI SARUHAN OLUÇ
|BİREY
|ANTALYA
|2
|CANAN ÇALAHAN
|DBP
|ANTALYA
|3
|MUHSİN TAŞAR
|BİREY
|ANTALYA
|4
|ZÖHRE TEDİK
|EMEP
|ANTALYA
|5
|ERBAKAN TAĞ
|HDP
|ANTALYA
|6
|HÜLYA HASBAY
|HDP
|ANTALYA
|7
|SELAMİ ÖZYAŞAR
|HDP
|ANTALYA
|8
|NİGAR DURU
|BİREY
|ANTALYA
|9
|FIRAT EREN
|DBP
|ANTALYA
|10
|NERİMAN BAKIR
|YEŞİL SOL PARTİ
|ANTALYA
|11
|HASAN DOĞAN
|BİREY
|ANTALYA
|12
|HÜLYA AKTAŞ
|DBP
|ANTALYA
|13
|EYUP UŞMA
|HDP
|ANTALYA
|14
|KAMİLE YILMAZ
|BİREY
|ANTALYA
|15
|MAHİR DOĞAN
|EMEP
|ANTALYA
|16
|NEFİSE OĞUZ
|DBP
|ANTALYA
|17
|SERDAR KÖŞKEROĞLU
|SODAP
|ARTVİN
|1
|FULDEN ŞAHİN
|YEŞİL SOL PARTİ
|ARTVİN
|2
|SABRİ VAYİÇ
|YEŞİL SOL PARTİ
|AYDIN
|1
|EBRÜ GÜNAY
|DBP
|AYDIN
|2
|ROJİN TANHAN DOĞAN
|BİREY
|AYDIN
|3
|SİNAN ÇAKMAKÇİ
|DBP
|AYDIN
|4
|MEDİHA AYHAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|AYDIN
|5
|ABDURRAHMAN SARAN
|EMEP
|AYDIN
|6
|ALİ DAĞ
|HDP
|AYDIN
|7
|ZERRİN ALPARSLAN
|EMEP
|AYDIN
|8
|MUHARREM ŞENOL
|BİREY
|BALIKESİR
|1
|MUSTAFA YILDIZ
|HDP
|BALIKESİR
|2
|GÜL ERTUNAN KARAASLAN
|BİREY
|BALIKESİR
|3
|CANŞAH ÇELİK
|HDP
|BALIKESİR
|4
|MEHMET ASLAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|BALIKESİR
|5
|MEHMET ÇELİKTEN
|DBP
|BALIKESİR
|6
|EMİN FİLİZ
|BİREY
|BALIKESİR
|7
|FİKRİYE YADIRGI
|EMEP
|BALIKESİR
|8
|NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
|EMEP
|BALIKESİR
|9
|MEDİNE ÇAĞLIYAN
|BİREY
|BİLECİK
|1
|ZÜLEYHA ÇENGEL
|DBP
|BİLECİK
|2
|HÜSEYİN AĞLAR
|DBP
|BİNGÖL
|1
|ÖMER FARUK HÜLAKÜ
|DBP
|BİNGÖL
|2
|CEMİLE TURHALLI BALSAK
|DBP
|BİNGÖL
|3
|FARUK ARİS
|DBP
|BİTLİS
|1
|HÜSEYİN OLAN
|DBP
|BİTLİS
|2
|SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP
|DBP
|BİTLİS
|3
|ENVER BARİN
|DBP
|BOLU
|1
|GÜNAY BATUR
|EMEP
|BOLU
|2
|ÇİÇEK TUTUŞ
|DBP
|BOLU
|3
|ÖYKÜ ILGIN GÜRSES
|EHP
|BURDUR
|1
|REYHAN YİĞİT
|YEŞİL SOL PARTİ
|BURDUR
|2
|MURAT YANMAZ
|DBP
|BURDUR
|3
|SEMRA BAYSAL
|SODAP
|BURSA-1
|1
|CEYLAN EROL
|DBP
|BURSA-1
|2
|CAHİT KIRKAZAK
|DBP
|BURSA-1
|3
|AYTEN AVDAN
|DBP
|BURSA-1
|4
|KEMALETTİN YILDIZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|BURSA-1
|5
|SÜMBÜL ORHAN
|BİREY
|BURSA-1
|6
|MAHKUM TAŞ
|DBP
|BURSA-1
|7
|RÜSTEM AVCI
|BİREY
|BURSA-1
|8
|ABDULKADİR BAYDUR
|DBP
|BURSA-1
|9
|MEHMET ALİ DOĞU
|BİREY
|BURSA-1
|10
|BERKAY AKKUŞ
|EMEP
|BURSA-2
|1
|NECDET İPEKYÜZ
|DBP
|BURSA-2
|2
|FİLİZ ÖNEN
|DBP
|BURSA-2
|3
|RASİM ÇELİK
|DBP
|BURSA-2
|4
|EYLEM DİNDAROĞLU
|EMEP
|BURSA-2
|5
|KEMAL DOĞAN
|DBP
|BURSA-2
|6
|YÜCEL YENTÜRK
|DBP
|BURSA-2
|7
|BAHAR TOPRAK
|DBP
|BURSA-2
|8
|HAKİM TOKMAK
|HDP
|BURSA-2
|9
|MAZLUM TAŞ
|DBP
|BURSA-2
|10
|MEHMET BURAK KOYUNCU
|EMEP
|ÇANAKKALE
|1
|ADİLE YALÇIN
|DBP
|ÇANAKKALE
|2
|SİNAN EKİNCİ
|DBP
|ÇANAKKALE
|3
|SEDA ALÇINAR
|DBP
|ÇANAKKALE
|4
|ERGİN FİDAN
|EMEP
|ÇANKIRI
|1
|HAKAN CAN NESLİOĞLU
|BİREY
|ÇANKIRI
|2
|MELİHA DURMUŞ
|DBP
|ÇORUM
|1
|ŞEREF KARATAŞ
|BİREY
|ÇORUM
|2
|FADİME GÜLER ELİK
|YEŞİL SOL PARTİ
|ÇORUM
|3
|ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
|BİREY
|ÇORUM
|4
|MUHARREM ÖZÜNEL
|EMEP
|DENİZLİ
|1
|ABDULLAH KOÇ
|DBP
|DENİZLİ
|2
|ŞENOL AKYOL
|YEŞİL SOL PARTİ
|DENİZLİ
|3
|MAHİDE ÖZTÜRK
|BİREY
|DENİZLİ
|4
|MURAT ENGİZ
|DBP
|DENİZLİ
|5
|SONGÜL AKKOYUN
|YEŞİL SOL PARTİ
|DENİZLİ
|6
|ELİF KAVİLİ
|TÖP
|DENİZLİ
|7
|HAVVA MEŞE
|EMEP
|DİYARBAKIR
|1
|BERDAN ÖZTÜRK
|DBP
|DİYARBAKIR
|2
|HALİDE TÜRKOĞLU
|DBP
|DİYARBAKIR
|3
|OSMAN CENGİZ ÇANDAR
|BİREY
|DİYARBAKIR
|4
|ADALET KAYA
|DBP
|DİYARBAKIR
|5
|MEHMET KAMAÇ
|PİA
|SERHAT EREN
|DBP
|DİYARBAKIR
|6
|SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
|BİREY
|DİYARBAKIR
|7
|SERHAT EREN
|DBP
|MEHMET KAMAÇ
|PİA
|DİYARBAKIR
|8
|KADIN
|DBP
|CEYLAN AKÇA CUPOLO
|DBP
|DİYARBAKIR
|9
|MEHMET EMİN AKTAR
|DBP
|DİYARBAKIR
|10
|EMİN AY
|DBP
|AZAD BARIŞ
|DBP
|DİYARBAKIR
|11
|NUJİYAN YILDIRMI
|DBP
|SONGÜL AYTEK AVŞAR
|BİREY
|DİYARBAKIR
|12
|SAMET MENGÜÇ
|DBP
|EDİRNE
|1
|HANIM GÜZEL
|DBP
|EDİRNE
|2
|SERDAL ZIMBA
|BİREY
|EDİRNE
|3
|ÖZLEM ÖZDEMİR
|EHP
|EDİRNE
|4
|ERDAL AYDEMİR
|EMEP
|ELAZIĞ
|1
|SAVAŞ ERDOĞAN
|DBP
|ELAZIĞ
|2
|NURŞAT YEŞİL
|DBP
|DERSİM’E GEÇTİ
|ELAZIĞ
|3
|FUAT DOĞAN
|DBP
|ELAZIĞ
|4
|SULTAN YARAR
|DBP
|ELAZIĞ
|5
|NURETTİN BOĞATEKİN
|DBP
|ERZİNCAN
|1
|HAYDAR POLAT
|EMEP
|ERZİNCAN
|2
|AYFER TURĞUT
|DBP
|ERZURUM
|1
|MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
|DBP
|ERZURUM
|2
|ABDURRAHMAN SEVER
|DBP
|ERZURUM
|3
|BAHAR GÖKSU
|DBP
|ERZURUM
|4
|NİYAZİ ARAS
|DBP
|ERZURUM
|5
|DBP
|ERZURUM
|6
|HARUN DEĞER
|DBP
|ESKİŞEHİR
|1
|ALİ İHSAN GEZER
|EMEP
|ESKİŞEHİR
|2
|FELEK AKSOY
|DBP
|ESKİŞEHİR
|3
|MÜSLÜM KOYUN
|ESP
|ESKİŞEHİR
|4
|FADİME PULAT
|HDP
|ESKİŞEHİR
|5
|DİLAVER ASLAN
|DBP
|ESKİŞEHİR
|6
|ALEYNA CEREN KÖKOĞLU
|EMEP
|GAZİANTEP
|1
|SEVDA KARACA DEMİR
|EMEP
|GAZİANTEP
|2
|MÜSLÜM ACAR
|DBP
|MURAT SARISAÇ
|GAZİANTEP
|3
|SONGÜL KOŞDAĞ
|DBP
|GAZİANTEP
|4
|MUSA AYDIN
|DBP
|GAZİANTEP
|5
|DİLAN GÜLER
|DBP
|GAZİANTEP
|6
|MEHMET ALAGÖZ
|DBP
|GAZİANTEP
|7
|FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
|SYKP
|GAZİANTEP
|8
|ABDULLAH GÖZEN
|DBP
|GAZİANTEP
|9
|AYSİMA MİHRİBAN
|ESP
|İSİM DÜZELTİLECEK
|GAZİANTEP
|10
|ETHEM ÜNAL
|DBP
|GAZİANTEP
|11
|ELİF YALÇIN
|DBP
|GAZİANTEP
|12
|YILMAZ AÇAN
|DBP
|GAZİANTEP
|13
|SİNEM ERENER BALLAN
|DBP
|GAZİANTEP
|14
|MUHAMMED SAİD GÖRGÜN
|DBP
|GİRESUN
|1
|BEKİR YILMAZ
|BİREY
|GİRESUN
|2
|SANEM DENİZ KURAL
|EHP
|GİRESUN
|3
|RAMAZAN DOĞRU
|BİREY
|GİRESUN
|4
|BÜLENT UZUN
|EMEP
|GÜMÜŞHANE
|1
|ELİF ÇİFTÇİ
|YEŞİL SOL PARTİ
|GÜMÜŞHANE
|2
|NEHİR SEVİM
|EHP
|HAKKARİ
|1
|VEZİR COŞKUN PARLAK
|DBP
|HAKKARİ
|2
|ÖZNUR BARTİN
|DBP
|HAKKARİ
|3
|ONUR DÜŞÜNMEZ
|DBP
|HATAY
|1
|KEREM NALBANT
|DBP
|HATAY
|2
|ŞİRİN NUR VURAL
|SYKP
|HATAY
|3
|NİHAT ERASLAN
|BİREY
|HATAY
|4
|MEHTAP SERT
|BİREY
|HATAY
|5
|YUSUF KİMYON
|SYKP
|HATAY
|6
|MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
|BİREY
|HATAY
|7
|HASAN FEHMİ GÖRÜR
|TÖP
|HATAY
|8
|GÖNÜL ÖZTÜRK
|DBP
|HATAY
|9
|MEVLÜT BULGUR
|EMEP
|HATAY
|10
|ERCÜMENT KİMYON
|YEŞİL SOL PARTİ
|HATAY
|11
|HERDEM ACAR
|DBP
|ISPARTA
|1
|CÜNEYT LALOĞLU
|BİREY
|ISPARTA
|2
|NAZLI TABAK
|DBP
|ISPARTA
|3
|MEHMET TAŞÇI
|BİREY
|ISPARTA
|4
|NURTEN KARAGÖZ
|DBP
|MERSİN
|1
|ALİ BOZAN
|DBP
|MERSİN
|2
|PERİHAN KOCA
|TÖP
|MERSİN
|3
|MUSTAFA TÜRK
|DBP
|MERSİN
|4
|HAMDİYE KIRICI
|DBP
|MERSİN
|5
|ŞERİF DURMAZ
|DBP
|MERSİN
|6
|HACI BAYRAM KIZARTICI
|BİREY
|MERSİN
|7
|DERMAN TARANCI
|EMEP
|MERSİN
|8
|ESRA ERGÜZELOĞLU KİLİM
|YEŞİL SOL PARTİ
|MERSİN
|9
|MUHAMMET TALAT ŞEKER
|BİREY
|MERSİN
|10
|AYŞE GÜL TEMÜR
|TÖP
|MERSİN
|11
|MEHMET ŞİRİN KAYA
|HDP
|MERSİN
|12
|NURETTİN SÖNMEZ
|HDP
|MERSİN
|13
|MUSTAFA MALGIR
|BİREY
|İSTANBUL-1
|1
|SIRRI SÜREYYA ÖNDER
|BİREY
|İSTANBUL-1
|2
|KEZBAN KONUKÇU KOK
|SODAP
|İSTANBUL-1
|3
|HAKAN ÖZTÜRK
|EHP
|İSTANBUL-1
|4
|DERSİM DAĞ
|DBP
|İSTANBUL-1
|5
|ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
|BİREY
|İSTANBUL-1
|6
|İSTANBUL-1
|7
|METİN KILINÇ
|ÇERKEZ
|ANKARA 3. BÖLGE
|İSTANBUL-1
|8
|İSTANBUL-1
|9
|İSTANBUL-1
|10
|TUNCAY GÖKÇE
|DBP
|İSTANBUL-1
|11
|ERDAL GÜZEL
|DBP
|İSTANBUL-1
|12
|PERVİN TUNBUL
|DBP
|İSTANBUL-1
|13
|AYHAN ERGENÇ
|BİREY
|İSTANBUL-1
|14
|ÇİĞDEM SADİOĞLU
|BİREY
|İSTANBUL-1
|15
|DEVRİM ŞİMŞEK
|SMF
|İSTANBUL-1
|16
|BURCU AYYILDIZ
|ESP
|İSTANBUL-1
|17
|BEKİR KIRICI
|HDP
|İSTANBUL-1
|18
|SILA ÖZTÜRK
|SODAP
|İSTANBUL-1
|19
|HÜSNÜ ALKAN
|HDP
|İSTANBUL-1
|20
|ÖZGÜL BİNGÖL
|HDP
|İSTANBUL-1
|21
|ALAETTİN ALTINTAŞ
|HDP
|İSTANBUL-1
|22
|NİLAY KUŞ
|TÖP
|İSTANBUL-1
|23
|ALİ KEMAL İPEK
|HDP
|İSTANBUL-1
|24
|CEVRİYE AYDIN
|EMEP
|İSTANBUL-1
|25
|ALİ ŞENGÜL
|PARTİZAN
|İSTANBUL-1
|26
|ZEKİNE TÜRKERİ
|DBP
|İSTANBUL-1
|27
|İSHAK KARAKAŞ
|BİREY
|İSTANBUL-1
|28
|AYŞE TEPE DOĞAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|İSTANBUL-1
|29
|ALİ DOĞAN
|EMEP
|İSTANBUL-1
|30
|AYTEN BİNGÖL
|HDP
|İSTANBUL-1
|31
|REŞİT KÖÇEROĞLU
|BİREY
|İSTANBUL-1
|32
|ROZERİN KAYA
|BİREY
|İSTANBUL-1
|33
|NEFİSE AKSOY
|HDP
|İSTANBUL-1
|34
|YILMAZ CESUR
|SMF
|İSTANBUL-1
|35
|YAĞMUR KAVAK
|YEŞİL SOL PARTİ
|İSTANBUL-2
|1
|CENGİZ ÇİÇEK
|DBP
|İSTANBUL-2
|2
|ÖZGÜL SAKİ
|BİREY
|İSTANBUL-2
|3
|HASAN CEMAL
|BİREY
|İSTANBUL-2
|4
|ONUR HAMZAOĞLU
|BİREY
|İSTANBUL-2
|5
|KAMİLE KANDAL
|DBP
|İSTANBUL-2
|6
|HIDIR KARADAŞ
|DBP
|İSTANBUL-2
|7
|YUKARI TAŞINACAK
|İSTANBUL-2
|8
|YUKARI TAŞINACAK
|İSTANBUL-2
|9
|DİLŞAT CANBAZ KAYA
|SMF
|İSTANBUL-2
|10
|CEMİL AKSU
|ESP
|İSTANBUL-2
|11
|ERDAL DOĞAN
|HDP
|İSTANBUL-2
|12
|AYŞEN AKSOY
|DBP
|İSTANBUL-2
|13
|AHMET SAYMADİ
|SYKP
|İSTANBUL-2
|14
|MENEKŞE KIZILDERE
|DBP
|İSTANBUL-2
|15
|CELAL ALPHAN
|DBP
|İSTANBUL-2
|16
|HAZAN İLİK
|EMEP
|İSTANBUL-2
|17
|SERVET GÜZEL
|HDP
|İSTANBUL-2
|18
|GÜLFİRAZ SAĞLIK
|ESP
|İSTANBUL-2
|19
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|SODAP
|İSTANBUL-2
|20
|SEYFİ ERGÜL
|İSTANBUL-2
|21
|ŞADİ ÖZDEMİR
|DBP
|İSTANBUL-2
|22
|MEHMET TİMURTAŞ
|TÖP
|İSTANBUL-2
|23
|NURAY ONUK
|YEŞİL SOL PARTİ
|İSTANBUL-2
|24
|ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
|DBP
|İSTANBUL-2
|25
|GÜNER BASUT
|HDP
|İSTANBUL-2
|26
|GÖKHAN ÇETİN
|EMEP
|İSTANBUL-2
|27
|NEFİSE AKSOY
|HDP
|İSTANBUL-3
|1
|ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
|DBP
|İSTANBUL-3
|2
|İSKENDER BAYHAN
|EMEP
|İSTANBUL-3
|3
|ÇİÇEK OTLU
|ESP
|İSTANBUL-3
|4
|CELAL FIRAT
|BİREY
|İSTANBUL-3
|5
|CEMİL GÜNGÖREN
|SMF
|İSTANBUL-3
|6
|KEREM FIRTINA
|BİREY
|İSTANBUL-3
|7
|İSTANBUL-3
|8
|ABDULHAKİM DAŞ
|DBP
|BİR KADIN EKLENECEK
|İSTANBUL-3
|9
|ABDULCEBAR BARIŞ
|YEŞİL SOL PARTİ
|BİR KADIN EKLENECEK
|İSTANBUL-3
|10
|ÇİÇEK ARIÇ
|DBP
|İSTANBUL-3
|11
|EDİP ARSLAN
|HDP
|İSTANBUL-3
|12
|ERDAL ATAŞ
|SMF
|İSTANBUL-3
|13
|AYLİN HACALOĞLU
|BİREY
|İSTANBUL-3
|14
|FERDİ YAMAR
|DBP
|İSTANBUL-3
|15
|NALAN ÇELİK
|HDP
|İSTANBUL-3
|16
|UĞUR ŞEKER
|DBP
|İSTANBUL-3
|17
|NEVRİM KOTANOĞLU
|SMF
|İSTANBUL-3
|18
|YUSUF YALVAÇ
|DBP
|İSTANBUL-3
|19
|BERFİN POLAT
|ESP
|İSTANBUL-3
|20
|HÜSEYİN ÇALİŞCİ
|HDP
|İSTANBUL-3
|21
|ELİF BAYSAL
|SODAP
|İSTANBUL-3
|22
|NİZAMETTİN ÖZTÜRK
|DBP
|İSTANBUL-3
|23
|ÖZGÜR BAYDOĞAN
|DBP
|İSTANBUL-3
|24
|ERCAN SAĞLAM
|DBP
|İSTANBUL-3
|25
|NESRİN ARSLAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|İSTANBUL-3
|26
|FAİK DELİ
|HDP
|İSTANBUL-3
|27
|FATMA KÖMÜRCÜ
|DBP
|İSTANBUL-3
|28
|HÜSEYİN FİDANBOY
|HDP
|İSTANBUL-3
|29
|LEVENT GÖKÇEK
|EMEP
|İSTANBUL-3
|30
|AYŞE CENGİZ
|BİREY
|İSTANBUL-3
|31
|İSMAİL TEMEL
|ESP
|İSTANBUL-3
|32
|ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
|DBP
|İSTANBUL-3
|33
|PINAR KAYALAR
|YEŞİL SOL PARTİ
|İSTANBUL-3
|34
|MEHMET ŞERİF ÖNER
|HDP
|İSTANBUL-3
|35
|ERGÜN ŞİMŞEK
|SYKP
|İSTANBUL-3
|36
|İRFAN HÜLAKÜ
|DBP
|İZMİR-1
|1
|BURCUGÜL ÇUBUK
|DP
|İZMİR-1
|2
|MECİT YILDIRIM (YA DA ABDÜLMECİT)
|DBP
|İZMİR-1
|3
|SEMRA KIRATLI
|DBP
|İZMİR-1
|4
|ERHAN MORKOÇ
|DBP
|İZMİR-1
|5
|MUSTAFA OKÇU
|BİREY
|İZMİR-1
|6
|FATİH SÜRENKÖK
|EMEP
|İZMİR-1
|7
|MERAL BEKAR
|EMEP
|İZMİR-1
|8
|ABDULKADİR BAYDUR
|DBP
|İZMİR-1
|9
|HURŞİ ATAMAN
|HDP
|İZMİR-1
|10
|MEHMET YILDIRIM
|DBP
|İZMİR-1
|11
|NEVİN AYTEKİN
|YEŞİL SOL PARTİ
|İZMİR-1
|12
|KEREM AY
|DBP
|İZMİR-1
|13
|DENİZ USLU
|TÖP
|İZMİR-1
|14
|HEDİYE KORKUT
|YEŞİL SOL PARTİ
|İZMİR-2
|1
|İBRAHİM AKIN
|YEŞİL SOL PARTİ
|İZMİR-2
|2
|CANAN KEBENÇ ÖZKAN
|DBP
|İZMİR-2
|3
|ARİF ALİ CANGI
|YEŞİL SOL PARTİ
|İZMİR-2
|4
|ZEHRA VEZAN KARABULUT
|BİREY
|İZMİR-2
|5
|SELAHATTİN IŞIK
|DBP
|İZMİR-2
|6
|SEVGİ BİNBİR BİNTAŞ
|BİREY
|İZMİR-2
|7
|MEHMET ORTAKAYA
|SYKP
|İZMİR-2
|8
|ÖNDER BİROL BIYIK
|DBP
|İZMİR-2
|9
|HAYATİ ORAL
|DBP
|İZMİR-2
|10
|SEVGİ ERSAN
|EMEP
|İZMİR-2
|11
|MEVLÜT ÜLGEN
|YEŞİL SOL PARTİ
|İZMİR-2
|12
|AYSEL ÖNEN TURAN
|DBP
|İZMİR-2
|13
|İSMAİL DOĞAN
|EMEP
|İZMİR-2
|14
|AZİZE ÇELEBİ
|DBP
|KARS
|1
|GÜLİSTAN KOÇYİĞİT
|DBP
|KARS
|2
|GÜLCAN ALP
|DBP
|KARS
|3
|SERTAÇ ÇELİKKALELİ
|DBP
|KASTAMONU
|1
|BERRİN SELBUZ
|BİREY
|KASTAMONU
|2
|FİKRET TUFAN YAZICI
|EMEP
|KASTAMONU
|3
|SÖZDAR AKDOĞAN
|DBP
|KAYSERİ
|1
|DAĞISTAN BUDAK
|HDP
|KAYSERİ
|2
|NURAN ERGEN KILIÇ
|HDP
|KAYSERİ
|3
|HASAN DAŞKIN
|EMEP
|KAYSERİ
|4
|FADİK TEMİZYÜREK
|EHP
|KAYSERİ
|5
|İZZET KAPLAN
|HDP
|KAYSERİ
|6
|RANA BERK
|DBP
|KAYSERİ
|7
|İHSAN SARIYER
|HDP
|KAYSERİ
|8
|SELMA KARAMAN
|DBP
|KAYSERİ
|9
|ALİ ÇELEBİ
|EMEP
|KAYSERİ
|10
|NECLA AKTAY
|DBP
|KIRKLARELİ
|1
|MERAL GARİP
|BİREY
|KIRKLARELİ
|2
|ERDAL TEKTAŞ
|EMEP
|KIRKLARELİ
|3
|AYŞEN ECE KAVAS
|EHP
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA KARAMAN
|BİREY
|KIRŞEHİR
|2
|BEHİYE AKYOL
|DBP
|KOCAELİ
|1
|ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
|BİREY
|KOCAELİ
|2
|EYLEM ARZU KAYAOĞLU
|DBP
|KOCAELİ
|3
|İLHAMİ ŞAHBAZ
|EMEP
|KOCAELİ
|4
|SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT
|BİREY
|KOCAELİ
|5
|MEHMET SELİM AKBOĞA
|HDP
|KOCAELİ
|6
|ZELİHA GÖKSÜGÜZEL
|DBP
|KOCAELİ
|7
|KUREYŞ BİLGİÇ
|DBP
|KOCAELİ
|8
|FATMA YILDIRIM
|DBP
|KOCAELİ
|9
|MEHMET EMİN İNCE
|DBP
|KOCAELİ
|10
|KUDRET DAVUTOĞLU
|HDP
|KOCAELİ
|11
|YUSUF AKAR
|EMEP
|KOCAELİ
|12
|SERPİL TOPAL
|ESP
|KOCAELİ
|13
|AYTEN DÖNMEZ
|DBP
|KOCAELİ
|14
|EFKAN DAŞKAYA
|SODAP
|MURAT OZAN
|ESP
|KONYA
|1
|AHMET RECAİ ERSOY
|BİREY
|MOLLA ŞİMŞEK
|DBP
|KONYA
|2
|KONYA
|3
|CENGİZ GÜLTEPE
|BİREY
|KONYA
|4
|suzan çetinkaya
|DBP
|KONYA
|5
|ALİ FUAT GÜRSEL
|BİREY
|KONYA
|6
|SERFİRAZ BOZARSLAN TAŞKIN
|DBP
|KONYA
|7
|KONYA
|8
|FÜSUN OĞUZ KAYA
|DBP
|KONYA
|9
|KONYA
|10
|MERYEM SUNAL
|DBP
|KONYA
|11
|KONYA
|12
|KONYA
|13
|KONYA
|14
|KONYA
|15
|KÜTAHYA
|1
|AYŞEGÜL KORKUTAN
|SODAP
|KÜTAHYA
|2
|BİLAL BİLİN
|SODAP
|KÜTAHYA
|3
|AZİME TAŞ
|DBP
|KÜTAHYA
|4
|NİHAT YILDIRIM
|DBP
|KÜTAHYA
|5
|FİLİZ PEŞTEK KESKİN
|DBP
|MALATYA
|1
|KEMAL PEKÖZ
|DBP
|MALATYA
|2
|PERİHAN YÜCEKAYA
|DBP
|MALATYA
|3
|YUSUF BOZKUŞ
|DBP
|MALATYA
|4
|SEVİM ALAGÖZ
|DBP
|MALATYA
|5
|KEMAL KÖROĞLU
|DBP
|MALATYA
|6
|ROZERİN ERCAN
|DBP
|MANİSA
|1
|HÜSEYİN KAÇMAZ
|DBP
|MANİSA
|2
|ZÜBEYDE TARLABÖLEN
|DBP
|MANİSA
|3
|CAN ÇOLAK
|EMEP
|MANİSA
|4
|EVİN GÜNSEL
|HDP
|MANİSA
|5
|KEREM TAYLAN
|DBP
|MANİSA
|6
|AYŞE KARAGÖZ
|HDP
|MANİSA
|7
|ENGİN UZUN
|YEŞİL SOL PARTİ
|MANİSA
|8
|REMZİYE ESEN
|HDP
|MANİSA
|9
|İSMAİL TERUT
|HDP
|MANİSA
|10
|CANAN ALTUN KABAN
|HDP
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|HÜSEYİN EROĞLU
|BİREY
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|AYŞEGÜL DEMİROĞLU
|DBP
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|ESAT GEZER
|HDP
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|SEVGÜL YALÇIN
|DBP
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|TANER KAYA
|SODAP
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|NİMET PULAT KARABUĞA
|DBP
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|MEHMET KÜLTEKİN
|SODAP
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|ŞEVİN TURA
|DBP
|MARDİN
|1
|SALİHE AYDENİZ
|DBP
|MARDİN
|2
|KAMURAN TANHAN
|DBP
|MARDİN
|3
|BERİTAN GÜNEŞ
|DBP
|MARDİN
|4
|GEORGE ARSLAN
|DBP
|MARDİN
|5
|YEKTA ZANKIRTLI
|DBP
|MARDİN
|6
|SELAHATTİN ERTAŞ
|DBP
|MUĞLA
|1
|HASAN YILDIRIM
|DBP
|MUĞLA
|2
|DENİZ GÜMÜŞEL
|YEŞİL SOL PARTİ
|MUĞLA
|3
|İBRAHİM HALUK KOŞAR
|TÖP
|MUĞLA
|4
|İPEK MAHMUTOĞLU
|DBP
|MUĞLA
|5
|NEZİR YATKI
|DBP
|MUĞLA
|6
|DERYA HEZER
|DBP
|MUĞLA
|7
|SEDAT YAĞCIOĞLU
|YEŞİL SOL PARTİ
|MUŞ
|1
|SERHAT DURSUN
|DBP
|MUŞ
|2
|SÜMEYYE BOZ
|DBP
|MUŞ
|3
|NECMİ EROL
|DBP
|NEVŞEHİR
|1
|CAFER KILIÇ
|HDP
|NEVŞEHİR
|2
|FERİDE AKDAĞ
|DBP
|NEVŞEHİR
|3
|BERDAN BORA AKKAYA
|SODAP
|MÜKERER
|NİĞDE
|1
|YASEMİN KAYA
|DBP
|NİĞDE
|2
|CUMALİ ADIGÜZEL
|EMEP
|NİĞDE
|3
|FERİDE AKDAĞ
|DBP
|ORDU
|1
|ŞEREF ÖZKAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|ORDU
|2
|NURCAN KARASU
|YEŞİL SOL PARTİ
|ORDU
|3
|İBRAHİM ÖZDEMİREL
|SYKP
|ORDU
|4
|ÖZDEN ÜNAL
|YEŞİL SOL PARTİ
|ORDU
|5
|ORHAN KOCA
|SYKP
|ORDU
|6
|ERHAN KABADAYI
|EMEP
|RİZE
|1
|AYŞE BEKAR
|BİREY
|RİZE
|2
|NECMETTİN DURMUŞ
|SYKP
|RİZE
|3
|ALİ HAMDİ CUVELEK
|ESP
|SAKARYA
|1
|SELAHATTİN YILMAZ
|DBP
|SAKARYA
|2
|NAHİDE DOĞAN
|HDP
|SAKARYA
|3
|İBRAHİM ÇELİK
|DBP
|SAKARYA
|4
|FİLİZ TURAK
|DBP
|SAKARYA
|5
|FETHİ BULUŞ
|DBP
|SAKARYA
|6
|HÜSEYİN ATILGAN
|EMEP
|SAKARYA
|7
|MERAL ATMAN
|DBP
|SAKARYA
|8
|HÜSEYİN KAYA
|DBP
|SAMSUN
|1
|EMEL ZENGİN ÇAKIR
|YEŞİL SOL PARTİ
|SAMSUN
|2
|SAVAŞ KARADUMAN
|SYKP
|SAMSUN
|3
|MENEKŞE TUREN
|YEŞİL SOL PARTİ
|SAMSUN
|4
|MAHMUT SÜRMELİ
|YEŞİL SOL PARTİ
|SAMSUN
|5
|GÜNER KARADUMAN
|SYKP
|SAMSUN
|6
|VEDAT ÜNAL
|DBP
|SAMSUN
|7
|AHMET YALÇIN
|EMEP
|SAMSUN
|8
|OSMAN BAYRAK
|YEŞİL SOL PARTİ
|SAMSUN
|9
|HEVAL ŞİMŞEK
|DBP
|SİİRT
|1
|TUNCER BAKIRHAN
|DBP
|SİİRT
|2
|SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ
|DBP
|SİİRT
|3
|MEHMET KAYSI
|DBP
|İSMAİL AYDIN
|DBP
|SİNOP
|1
|YILDIZ ÖZBEK
|BİREY
|SİNOP
|2
|AHMET YORKUN
|BİREY
|SİVAS
|1
|GANİ KAPLAN
|BİREY
|SİVAS
|2
|MEHMET MUSTAFA YILDIZ
|EMEP
|SİVAS
|3
|VİLDAN DOĞAN
|DBP
|SİVAS
|4
|HÜSEYİN ÖZCAN
|BİREY
|SİVAS
|5
|SELMA ÖZEL ASI
|DBP
|TEKİRDAĞ
|1
|MURAT SARISAÇ ???
|DBP
|SİLİNECEK
|TEKİRDAĞ
|2
|BERİVAN TAŞ
|DBP
|TEKİRDAĞ
|3
|SEYİTHAN KIRMIZI
|DBP
|TEKİRDAĞ
|4
|NESRİN ÖZEL UNAY
|DBP
|TEKİRDAĞ
|5
|MEHMET SAYAT
|DBP
|TEKİRDAĞ
|6
|SEMRA KARAKOÇ
|DBP
|TEKİRDAĞ
|7
|ÇETİN YILMAZ
|BİREY
|TEKİRDAĞ
|8
|BEDRETTİN GÖZMEN
|DBP
|TOKAT
|1
|MELTEM IŞIK
|YEŞİL SOL PARTİ
|TOKAT
|2
|EROL TUNÇ
|ESP
|TOKAT
|3
|NACİYE İSKENDER
|YEŞİL SOL PARTİ
|TOKAT
|4
|ŞABAN YEĞİN
|EMEP
|TOKAT
|5
|SİBEL UZUN
|EHP
|TRABZON
|1
|FATMA BİÇER
|YEŞİL SOL PARTİ
|TRABZON
|2
|ABDUL ÖZCAN
|SYKP
|TRABZON
|3
|HANİFE SEVER
|EMEP
|TRABZON
|4
|İBRAHİM BAYKAN
|YEŞİL SOL PARTİ
|TRABZON
|5
|NURETTİN KARADENİZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|TRABZON
|6
|İSMAİL CAVGA
|BİREY
|TUNCELİ
|1
|NURŞAT YEŞİL
|DBP
|ŞANLIURFA
|1
|MİTHAT SANCAR
|DBP
|ŞANLIURFA
|2
|ÖMER ÖCALAN
|DBP
|ŞANLIURFA
|3
|DİLAN KUNT AYAN
|DBP
|ŞANLIURFA
|4
|FERİT ŞENYAŞAR
|DBP
|ŞANLIURFA
|5
|ALİYE KIZILDAMAR
|DBP
|ŞANLIURFA
|6
|AZAD BARIŞ
|DBP
|BÜLENT AŞA
|DBP
|ŞANLIURFA
|7
|NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
|DBP
|ŞANLIURFA
|8
|REMZİ GENÇDAL
|DBP
|ŞANLIURFA
|9
|CEMİLE ŞAHİN
|DBP
|ŞANLIURFA
|10
|MÜCAHİT AĞAR
|DBP
|ŞANLIURFA
|11
|AYŞE TUTKU
|DBP
|ŞANLIURFA
|12
|HALİL ÇAY
|DBP
|ŞANLIURFA
|13
|MİZGİN ALBAYRAK
|DBP
|ŞANLIURFA
|14
|CELALETTİN ERKMEN
|DBP
|?????
|UŞAK
|1
|AHMET YILMAZ
|YEŞİL SOL PARTİ
|UŞAK
|2
|AYSU TOPAL
|DBP
|UŞAK
|3
|ÜNAL ŞEREF
|EMEP
|VAN
|1
|PERVİN BULDAN
|DBP
|VAN
|2
|ZÜLKÜF UÇAN
|DBP
|VAN
|3
|GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
|DBP
|VAN
|4
|SİNAN ÇİFTYÜREK
|KKP
|VAN
|5
|GÜLDEREN VARLI
|DBP
|VAN
|6
|MAHMUT DİNDAR
|DBP
|VAN
|7
|HAVİN KİYE
|DBP
|VAN
|8
|TAYLAN ERTAŞ
|DBP
|YOZGAT
|1
|CEMAL BİLGİN
|İŞÇİLERİN KENDİ PARTİSİ
|YOZGAT
|2
|KÜBRA DERİN
|SODAP
|YOZGAT
|3
|MEHMET ŞİRİN HARHAR
|BİREY
|YOZGAT
|4
|ÖZLEM AYDIN
|DBP
|ZONGULDAK
|1
|MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
|DP
|ZONGULDAK
|2
|DENİZ TOPÇU
|DBP
|ZONGULDAK
|3
|BAYRAM SARI
|YEŞİL SOL PARTİ
|ZONGULDAK
|4
|SEYFULLAH YILMAZ
|EMEP
|ZONGULDAK
|5
|HİKMET ARSLAN
|BİREY
|AKSARAY
|1
|gülbahar karataş
|DBP
|AKSARAY
|2
|BERDAN BORA AKKAYA
|SODAP
|MÜKERER NEVŞEHİR 3. SIRA
|AKSARAY
|3
|sayma ariç
|DBP
|AKSARAY
|4
|İRFAN YAKŞİ
|EHP
|BAYBURT
|1
|MESUT BİLGİ
|YEŞİL SOL PARTİ
|KARAMAN
|1
|YILDIZ KILINÇ
|DBP
|KARAMAN
|2
|KAYHAN YÜKSEL
|SODAP
|KARAMAN
|3
|ELİF KIVIRCIK
|DBP
|KIRIKKALE
|1
|BURAK ÇOĞALAN
|BİREY
|KIRIKKALE
|2
|RAHİME KÜRKÇÜ
|DBP
|KIRIKKALE
|3
|VELAT AYGÜN
|DBP
|BATMAN
|1
|KESKİN BAYINDIR
|DBP
|BATMAN
|2
|ZEYNEP ODUNCU
|DBP
|BATMAN
|3
|M.RÜŞTÜ TİRYAKİ
|DBP
|BATMAN
|4
|NURTEN ERTUĞRUL
|BİREY
|BATMAN
|5
|EKREM BARAN
|DBP
|ŞIRNAK
|1
|NEVROZ UYSAL
|DBP
|ŞIRNAK
|2
|ZEKİ İRMEZ
|DBP
|ŞIRNAK
|3
|AYŞEGÜL DOĞAN
|DBP
|ŞIRNAK
|4
|BEDİRHAN UYSAL
|DBP
|BARTIN
|1
|SOLMAZ ÖZLEN
|DBP
|BARTIN
|2
|ALİ ÖZKAN
|EMEP
|ARDAHAN
|1
|ÖZGÜR TANIŞ
|DBP
|ARDAHAN
|2
|DİCLE AKTÜRK
|DBP
|IĞDIR
|1
|YILMAZ HUN
|DBP
|IĞDIR
|2
|AYSEL ARAS
|DBP
|YALOVA
|1
|TUNCAY TURANLI
|YEŞİL SOL PARTİ
|YALOVA
|2
|TÜRKAN ASLAN
|DBP
|YALOVA
|3
|ABDURRAHMAN APAK
|DBP
|KARABÜK
|1
|KİFAYET YILMAZ
|DBP
|KARABÜK
|2
|İBRAHİM EKER
|BİREY
|KARABÜK
|3
|GÜLŞEN ŞAHİN
|DBP
|KİLİS
|1
|MEHMET SEFA ÖZDEMİR
|DBP
|KİLİS
|2
|GÜLŞEN KARASU
|DBP
|OSMANİYE
|1
|SEVGÜL AYDIN
|DBP
|AYŞE SÜRÜCÜ
|DBP
|OSMANİYE
|2
|ZİYA BAYRAM
|BİREY
|OSMANİYE
|3
|SEREN ELATAŞ
|EMEP
|OSMANİYE
|4
|SABAHATTİN OKUDUCU
|DBP
|DÜZCE
|1
|EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
|BİREY
|DÜZCE
|2
|MUSTAFA ADAY
|EMEP
|DÜZCE
|3
|BERİVAN BUDAKBEYOĞLU
|DBP