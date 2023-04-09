Muharrem İnce, ilk mitinginde CHP’yi eleştirdi: Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bolu'da düzenlediği ilk mitinginde CHP'yi ve Millet İttifakı'nı hedef aldı. İnce, CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında yarın açıklama yapacağını da söyledi.

Muharrem İnce, ilk mitinginde CHP’yi eleştirdi: Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün Bolu’da başladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız" dedi.

CHP’nin milletvekili aday listelerini eleştiren İnce, "10 Nisan’da bir şeyler olacak dedim, biliyor musunuz? Ne olacak? Yıkılacak. Siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız. Bu akşam saat 17.00’de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce’nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik şimdi bir şey konuşmayacağım. Yarın konuşacağım onu yarın" dedi.

MUHARREM İNCE ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

6’lı masa hakkında da konuşan Genel Başkan İnce, "Kılıçdaroğlu aday oldu. Anlaştılar, peki. Bakın anlatayım. Aday oldu Davutoğlu sordu; ’Ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama bana ne vereceksin?’. ‘Sen de cumhurbaşkanı yardımcısı ol, sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim’ Girdi topa. Temel dedi ki, ‘Ey Kılıçdaroğlu bana ne vereceksin?’ ’Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık milletvekilliği’ Girdi topa. Babacan, ‘Bana ne vereceksin?’ ’Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bakanlık milletvekilliği’ Girdi topa. Gültekin Uysal, ‘Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı’ Ver babam ver. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. ’Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Size de verdik cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yeter ki beni aday yapın’ " ifadelerini kullandı.

"CHP’YE KÜFRETMİŞ İNSANLAR CHP LİSTESİNDE"

İnce, "Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp ’Hain’ diyenler var ya. Aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz” diye konuştu.

'En fazla AKP'den oy alıyorum' demişti | Anket: İşte Muharrem İnce adaylıktan çekilirse seçmenlerinin tercih edeceği isim'En fazla AKP'den oy alıyorum' demişti | Anket: İşte Muharrem İnce adaylıktan çekilirse seçmenlerinin tercih edeceği isimSiyaset
 

Kaynak: İHA

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