Mustafa Sandal orijinalini paylaştı, İnce'ye dokundurdu: 'Taklitlerinden sakınınız'
Şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinin ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin dansını paylaşarak "Taklitlerinden sakınınız" dedi.
İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mustafa Sandal, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığı yarışına dahil olan ve 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim otobüsündeki dansını paylaştı.
Bu figürleri, 'Araba' adlı şarkısının klibiyle karşılaştıran sanatçı, "Taklitlerinden sakınınız" notunu düşmekle yetindi.
Taklitlerinden sakınınız pic.twitter.com/pzC6I8yRCd— Mustafa Sandal (@mustinetnet) April 10, 2023
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