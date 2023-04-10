Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama: CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum

AKP dönemiyle özdeşleşen 'kumpasların' başında yer alan Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekti.

Birçok kişi bahse konu dönemleri hatırlatarak "Kabullenemiyorum" notuyla eleştirilerini paylaştı.

Ergin ise ilk açıklamasını gazeteci Murat Çelik'e yaptı: "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum."

Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı @erginsadullah 'e sordum.

"Ben Millet İttifakı içinde @devapartisi 'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi. — Murat Çelik (@muratceliktv) April 9, 2023

Dün öne çıkan yorumlardan bazıları şöyleydi:

Şaban Sevinç: İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında.

Uğur Dündar: Söylemesem olmaz. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.

Mustafa Balbay: Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş.

Merdan Yanardağ: AKP-Cemaat iktidarında kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deva Partisi adına CHP listesinden Ankara, Çankaya'da üst sıralardan aday yapılmış. Şaka gibi.. Solcular, cumhuriyetçiler nasıl oy verecek? Anlıyoruz ortak liste; ama bu kadar olmaz. Kabul edilemez.

Nihat Sırdar: Hadi diyelim ki DEVA Partisi ve Ali Babacan Sadullah Ergin'in adalet bakanıyken yaptıklarını, Ali Dibo olaylarını içine sindirebiliyor. Peki CHP bunu nasıl kabul ediyor? Akıl alır gibi değil?