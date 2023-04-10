AKP adayları arasında yoktu: 'Lütfi Elvan'ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın'

Gazeteci Abdulkadir Selvi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AKP'nin milletvekili adayları arasında yer almamasının yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi: "Seçimden sonra kabinede ekonomiyle ilgili bir görev üstlenebilir."

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AKP adayları arasında yoktu: 'Lütfi Elvan'ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te yayımlanan yazısında dün seçim takvimi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen milletvekili adayları listelerini yorumladı.

Daha önce kulislerde, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Lütfi Elvan'ın AKP tarafından Mersin'den aday gösterileceği konuşuluyordu. Ancak siyasetçi, dün kamuoyuna açıklanan adaylar arasında yoktu. 

Selvi, "Elvan’ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Lütfi Elvan seçim beyannamesini hazırlayan ekipte yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünün sunumunu yaptı. Lütfi Elvan seçimden sonra kabinede ekonomiyle ilgili bir görev üstlenebilir."

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İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesiİşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesiSiyaset
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