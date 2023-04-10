AKP'den aday olmuştu: Sabah yazarı Şebnem Bursalı'dan ilk açıklama

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Şebnem Bursalı, önümüzdeki seçimde AKP'den İzmir 1. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı oldu.

Listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi sonrası ilk mesajını köşesinde yayınlayan gazeteci, "Bugünden itibaren, dünya lideri Başkan Erdoğan ve AK Parti kadroları ile birlikte İzmir milletvekili adayı olarak onurla, şerefle, büyük bir heyecan ve hevesle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek süreçte masanın diğer tarafında olmaya hazırlandığımı siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu vesileyle 1994 yılında girdiğim SABAH-ATV-Yeni Asır ve Turkuvaz Medya ailesine , beni hiç yalnız bırakmayan siz değerli okurlarıma gazeteci kimliğimle veda ediyorum. Ama bu bir ayrılık değil, aynı yolda çok çalışmaya, hep çalışmaya devam ederek başka bir kulvarda kendimi yine önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum.

En özel teşekkürüm, bugüne kadar hep desteğini ve iyiliğini gördüğüm, insani ve mesleki açıdan bana çok şey katan, 15 yıldır omuz omuza Türkiye'nin iyi-kötü her dönemecinde tecrübesi, yerli ve milli ve sarsılmaz duruşuyla hep örnek olan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'adır. Bugüne kadar yorulmadan, vazgeçmeden, sadece emeğiyle değil tüm yüreğiyle birlikte mesai yaptığımız yol arkadaşlarıma da müteşekkirim.

Rahmetli annem ve rahmetli babamın doğru, dürüst, önce insan olma düsturunu hiç unutmadan, bana güvenen ve bu kutlu sorumluluğu veren Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Erdoğan'a ve ailem başta olmak üzere tüm dostlarıma, yüzyüze tanışmasak da gönüllerde kurduğumuz köprü ile her daim beni destekleyen, besleyen okur, izleyici ve yarenlerime de müteşekkirim.

Bu tarihi dönemeçte sevgili İzmirlilerin sesi, soluğu, temsilcilerinden birisi olmak üzere şimdi de kendilerine emanetim. Başkan Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın gücüyle ve milletimizle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazmak için, 'Yarın değil, hemen şimdi' diyoruz."