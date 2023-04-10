Hasan Cemal: 54 yıllık gazetecilik hayatımı kapatıyorum

Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, 54 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu açıkladı.

T24'te yayınlanan 'Hayata yeni bir başlangıç' başlıklı yazısında "Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum" diyen Cemal, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün bir krizler ülkesi. Çöküşü ve çürümüşlüğü yaşayan bir ülke. Yeniden inşa edilmeyi, barış ve demokrasiyi, hukuk ve adaleti, özgürlük ve refahı bekleyen büyük ve güzel bir ülke. Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum.

Türkiye'nin zincirlerini kırması şart! Bunun için de ilk adım, 'tek adamı', Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta halkın oylarıyla iktidardan indirmektir. Sonra da Türkiye'de barış, demokrasi ve adalet yolunda yürümeye başlamaktır.

İşte bunun için HDP'den yapılan milletvekilliği teklifini kabul ettim ve Yeşil Sol Parti listesinde İstanbul 2. Bölge 3. sıradan aday oldum. Böylece 54 yıldır çok severek yaptığım gazeteciliği, içim acıyarak da olsa, noktalıyorum...

Seçilirsem, gazeteciliğe başladığım Ankara'ya, 54 yıl sonra bu sefer siyasetçi olarak döneceğim."

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