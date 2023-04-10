Haluk Levent Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi

Sanatçı Haluk Levent, TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi.

Haluk Levent Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent TIME dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. TIME’ın listesi “İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler” başlıkları altında oluşturuluyor.

Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalara başlamıştı. Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurmuş; düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını gidermişti.

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