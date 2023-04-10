Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı oldu
Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu
İbrahim Tatlıses, Filiz Taçbaş, Candan Erçetin, Davut Güloğlu ve Onur Akın, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği için aday adaylığı için başvurmuşlardı.
İbrahim Tatlıses, Filiz Taçbaş, Candan Erçetin ve Onur Akın, milletvekili aday listelerinde yer alamadı. Adı geçen ünlüler arasında milletvekili adaylığı kazanan kişi Davut Güloğlu oldu.
Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.
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