AKP'de kadın haklarını savunan açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul'da 3. bölge 2. sıradan aday gösterildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) şiddet eylemleriyle gündeme gelen eski futbolcu Alpay Özalan ise İzmir 2. bölge 2. sıradan aday listesinde yer aldı. AKP'ye üye olmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet Ali Çelebi İstanbul 1. bölge 1. sıra; açıklamalarıyla tartışma yaratan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İstanbul 1. bölge 6. sıra adayları oldu.

İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesi: