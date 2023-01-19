Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı destek': 'Bu ilkelere sahip çıkarsanız...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi koşullarda destek vereceklerini de duyurdu.

ŞARTLI DESTEK

Özdağ, "Atatürk’ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız Zafer Partisi olarak sizi destekleriz." dedi.

Bu durumda hiçbir şey talep etmeyeceklerini belirten Özdağ, "Eğer siyaseti makam mevki ihale kavgası yapanlarla sürdürmem diyorsanız, bu tercihtir. Ama Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti savunan parti desteğini isterseniz sizden ne ittifak he milletvekilliği ne listeden bir şey isteriz." diye konuştu.

''EĞER BUNLARI YAPARSANIZ...''

Millet İttifakının ortağı olan CHP'nin çeşitli çevrelerce "kuşatma altına" alındığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bu çevreleri etrafından uzaklaştırması gerektiğini söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve bu bahsettiğim PKK artıklarını, saray artıklarını, FETÖ artıklarını etrafınızdan uzaklaştırın. Ayrıca Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğinizi açıklamışsınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak, Atatürk devleti doğru temeller üzerine kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak, hiç kimsenin haddi değildir. Bu Atatürk'ün kurduğu partinin hiç haddi değildir, olmamalıdır."

Özdağ, şöyle devam etti:

"Eğer bunları yaparsanız, PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz biz de sizi destekleriz. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de da benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade ettiler."