Meclis gündemine taşındı: 'Vatandaş ısınmak için eski kıyafetlerini sobada yakıyor'

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana’da yoksul ailelerin kömür alamadığı için sokaktan topladıkları atıkları yakmaları” konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

''VATANDAŞ ISINMAK İÇİN ESKİ KIYAFETLERİNİ SOBADA YAKIYOR''

Orhan Sümer, “Adana kış aylarında çoğunlukla sobaların yakıldığı bir şehir. 25 kiloluk bir torba kömür 300 liraya dayandı. Kömür fiyatlarındaki aşırı artış, yoksul vatandaşların başka seçeneklere yönelmesine neden oldu. Vatandaşlarımız sobalarda araba lastiği, plastik atık, tekstil malzemeleri ve seralardan arta kalan odun parçalarını eski kıyafetlerini yakmaya başladı toplayıp yakmaya başladı. Bu düzeni yaratn Saray İktidarı ne yazık ki milletin ne durumda olduğunu bildiği halde görmezden geliyor” dedi

''BİR TORBA KÖMÜR ALAMAYAN MİLYONLARCA AİLE VAR''

Orhan Sümer, “Yakacak fiyatlarının inanılmaz yükselişi nedeniyle, bir çok aile büyük zorluk yaşıyor. Vatandaş bir torba kömür alamaz hale gelmiş durumda. Bu ailelerin içerisinde çocuğu okula giden, yeni doğmuş bebeği olan onlarcası bulunuyor. Millet yediğinden içtiğinden vazgeçti artık sadece temel ihtiyaç olan barınma ve ısınma sorununu halletmeye çalışıyor. Türkiye geneline bakıldığı zaman halen doğalgaz kullanımı olmayan ve evine kömür alamayan milyonlarca aile var. Yoksulluk sınırının otuz bin liraları zorladığı bir dönemde yapılan yardımlar milletin derdine derman olmuyor. Vatandaş neye elini uzatsa ateş pahası olduğunu biliyor'' sözlerini sarf etti.

''AKP ÜLKENİN ÜZERİNE KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜ''

“Milletin ısınmak için mecburen yaktığı atıklar şehirlerin üzerine adeta karabasan gibi çökmüş durumda'' diyen Sümer, sözlerini şöyle tamamladı:

''Adana’da yaşanan durum sadece hava kirliliğinin, yoksulluğun, yakacak bulamadığı için tişörtünü, kazağını, sokakta bulduğu tahta parçalarını yakan bir memleketin fotoğrafı değildir.

Bu tablo 20 Yıllık AKP iktidarının ülkenin üzerinde nasıl bir etki bıraktığının fotoğrafıdır.

İlk seçimlerde başta Adana ve tüm illerimizde bu karabasanı aydınlıkla buluşturacağımıza söz veriyoruz.''