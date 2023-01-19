İYİ Parti'den '14 Mayıs' açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz ve Tolga Akalın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Milletvekili Orhan Çakır, Tekirdağ Milletvekili Enis Kaplan ve Mersin Milletvekili Hakan Sıdal, partinin hafta sonu yapılacak İzmir 3. Olağan İl Kongresi öncesinde İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

14 MAYIS AÇIKLAMASI

Dervişoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasıyla ilgili burada yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ‘Mayıslar bizimdir’ dedi. Bizim olan mayıslarda İYİ Parti’nin kazanacağı seçim zaferini bekliyoruz… Tünelin ucunda görünen ışık, İYİ Parti’nin güneşine benziyor” dedi.

KONGRE TARTIŞMALARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, partinin hafta sonu yapılacak İzmir kongresinde aday tartışmalarına ilişkin “Biz bir aileyiz. Tüm adayların hepsi bizim kıymetlimizdir. Hangisi kazanırsa da bizim il başkanımızdır” ifadelerini kullandı.