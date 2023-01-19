Muğla Valiliği'nin AKP videosu tepki çekmişti: Bir valilikten daha AKP propagandası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine katılımın Bursa Valiliği'nin 'talimatı' ile tüm memurlara zorunlu tutuldu.

Valilikçe yayınlanan genelge şöyle:

CHP'DEN TEPKİ

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, söz konusu uygulamaya tepki gösterdi.

Bursa Muhalif'te katıldığı programda konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Özkan, Bursa Valiliği’nce tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelgeye işaret ederek, “AKP Genel Başkanı geliyor, fakat Vali diyor ki, ‘AKP Genel Başkanı geliyor, sayın Tapu Kadastro’da çalışan benim memurum, sen de git AKP Genel Başkanı’nı alkışla.’ Cumhurbaşkanı olarak geliyorsanız, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını kullanıyorsanız saygımız sonsuz. Ama siz açılışa, siyasi bir söylem için geliyorsunuz, siyasi bir eylem için geliyorsunuz, siyasi miting yapacaksınız. Buna saygı gösteremeyiz tabii” şeklinde konuştu.

“LALE DEVRİ BİTMEZ ZANNEDİLMESİN”

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Yani bu siyasetin yüz karası olan bir şey, bunu kim savunuyorsa oturalım beraber tartışalım. Halk vicdanında nasıl bunu savunacaklar bilemiyorum. Yani bakın aşağıda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına diyor, açılış törenine gerekli katılım sağlanması, yani emirdir normalde, üstünde Bursa Valiliği yazıyor. Yani Tapu Kadastrodaki memura bunu gönderiyorsunuz, mitinge gel diyorsunuz, yani bunun izah edilebilir bir yanı yok ki. Çok kısa bir süre kaldı. İktidara geldiğimiz zaman asla buna müsaade etmeyiz.

Bunun hesabı da sorulur, bu böyle kalmaz. Yani devletin her kuruşunun hesabı sorulur, devletin hesabında tutuluyor. Kimse merak etmesin. Yani zannetmesinler ki bugünler hep böyle gidecek, hep böyle lale devri olacak, hep böyle lale bahçelerinde yaşayacaklar. İnsanlar bunu görüyor. Metroların bedava kullandırılması, araçların bedava kullandırılması, bütün belediye personelinin istisnasız veya kamu görevlilerinin yani valilikten, kaymakamlıktan tutun belediyelere kadar. Genelde yayınlamışlar, valilik emir yayınlamış, savunulur bir tarafı yok. Bu terk edilmesi gereken, üçüncü dünya ülkelerinin, demokrasinin böyle üçüncü lig değil, beşinci altıncı ligde olduğu, diplerde olduğu, demokrasinin d’sinin bile olmadığı ülkelerde olan bir şeydir bu.”

NE OLMUŞTU?

Muğla Valiliği'nin “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle AKP mitingine ait bir videoyu paylaşmıştı.