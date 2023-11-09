Türkiye'yi bunlar mı yönetiyor? Cumhurbaşkanı danışmanı açık öğretim diplomasını paylaştı: "Hukuk okuyarak hukukçu olunmuyor"

Yargıtay'ın AYM'ye bayrak açmasının ardından Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan, skandal ifadeler kullanmayı sürdürüyor...

Türkiye'yi bunlar mı yönetiyor? Cumhurbaşkanı danışmanı açık öğretim diplomasını paylaştı: "Hukuk okuyarak hukukçu olunmuyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği kararı uygulamayan Yargıtay’ı en üst düzey mahkeme ilan etmesinin ardından yine skandal ifadelere imza attı.

Oğan, endüstri meslek lisesi mezunu olduğu yönünde gelen eleştirilerine cevap niteliğinde açık öğretim diplomasını paylaşarak, “Hukuk fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türki Milleti adına kamu hukukçusuyum” ifadelerini kullandı.

Oğan’ın bu ifadeleri de başta hukukçular olmak üzere tepki yağdı.

Oğan paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Son 10 yılda, -150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. -200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum.

Kaynak: Gerçek Gündem

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