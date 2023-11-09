TBB'den HSK, AYM ve Yargıtay'a Can Atalay ziyareti

TBB, Yargıtay'ın Can Atalay kararının ardından bugün HSK, Yargıtay ve AYM'yi ziyaret edecek.

TBB'den HSK, AYM ve Yargıtay'a Can Atalay ziyareti

Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının ardından bugün HSK, AYM ve Yargıtay'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TBB, Yargıtay kararına tepki göstererek "İhlal kararı üzerine bugün aldığı 'uymama' ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür" demişti.

Bugün sosyal medya hesaplarından duyuru yapan TBB, saat 14.00’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu, saat 16.15’de Yargıtay Başkanlığı’nı, saat 17.30’da Anayasa Mahkemesi’ni ziyaret edeceğini duyurdu. TBB, Yargıtay ziyaretinin ardından Yargıtay Binası önünde basına açıklama yapacaklarını da söyledi.

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