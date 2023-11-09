Naci Görür'den Hatay depremine ilişkin açıklama: Kırılmayan bir kesimin işi!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

"KIRILMAYAN KESİMİN İŞİ"

Deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Deprem Amanos Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok."

Kaynak: Gerçek Gündem