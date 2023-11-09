Avukatlardan Ankara'da: Yargıtay darbe girişiminde bulunmuştur

Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay kararını uygulamayıp, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından avukatlar Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Açıklamada AYM kararını yok sayan Yargıtay hakimlerinin açığa alınarak yargılanması gerektiği belirtildi.

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hatay milletvekili meslektaşımız Atalay hakkında verdiği kararla Anayasayı ihlal etmiş, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak anlamına gelen bir darbe girişiminde bulunulmuştur.

AYM’nin ilgili ihlal kararı öncelikle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Yerel mahkeme tahliye konusunda karar vermeyerek, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise tam anlamıyla bir hukuk darbesine kalkışmıştır. İlgili kararda Daire, AYM’nin Can Atalay hakkında vermiş olduğu ihlal kararına uyulmamasına, milletvekiliğinin düşürülmesi için TBMM’ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasından bahsetmektedir.

Bu kararı hukuki açıdan değerlendirmek, mümkün değildir. Bu karar AYM’yi feshetmek, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle açık bir darbeye yeltenmek demektir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin darbe girişimi karşısında tek bir geri adım dahi atmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Hiçbir karar halkın iradesinden, hukuktan üstün olamaz.

AKP-MHP koalisyonu uzun zamnadır muhalif sesleri bastırmak için, gerek hukuki düzenlemeler ile gerekse de hukuk dışı kararlar ile yargıyı sopa olarak kullanmaktadır.

Yargı makamları güç çatışmalarına sahne olmaktadır. Bu karar ile, Yargıtay 3ç Ceza Dairesi, Anayasayı askıya aldığını ve AYM kararını uygulamadığını ilan ederek suç işlemiştir. AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması ise Yargıtay hakimlerinin görevleri nedeniyle işlediği suçlardan dolayı AYM’de yargılanacak olmalarındandır. Yargıtaydaki hakimler suç işlediklerinin farkında olup, suçlarını örtbas etmeye çalışmaktadır.

Daha önce söyledik yine söyleyelim, bu mesele Can Atalay meselesi olmaktan çıkmıştır. Yaşadıklarımız Anayasal bir krizdir. Son olarak bu krize imza atarak, Anayasay ve AYM kararını tanımadığını ilan eden hakimler hakkında soruşturma açılmalı, hakimler açığa alınmalı ve yargılanmalıdır.

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Kaynak: Gerçek Gündem