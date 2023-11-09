İYİ Parti Yargıtay önünde: En geç yarın HSK'ye suç duyurusunda bulunuyoruz

İYİ Parti, yargıdaki krizin ardından Yargıtay'ın önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararını yok saymasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30’da Yargıtay önünde toplandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay önünde basın açıklaması yaptı.

Zorlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım atarken, dün itibariyle eşi benzeri görülmemiş hukuk skandalı yaşanmaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak, bizzat anayasal hukuk düzenine, hukukun üstünlüğüne ve devlet organları arasındaki işleyişe yönelik adeta bir darbe girişiminde bulunmuştur.

Yine bu kapsamda, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’nin kurumsal yapısının aynı Yargıtay dairesi tarafından hedef alınması darbeni boyutunu gözler önüne sermiştir.

BU vesileyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un bizzat bu dayatmaya karşı en net cevabı vermesi gereken kişi olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada bir hukuk bilmezlik, bir kanun tanımazlığın ötesinde art niyetli, kasıtlı ve organize bir suç girişimi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken, AYm üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması artık Türkiye’de hiçbir hukuk güvenliğinin kalmayacağı gibi ciddi bir soruyla ve sorunun cevabını araması gereken kişileri bizlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

“HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır. Sayın genel başkanımızın da talimatları doğrultusunda, Hukuk Politikaları Başkanlığımızca en geç yarın HSK’ye suç duyurusunda bulunuyoruz.”

İYİ Parti sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda Yargıtay önünde açıklama yapacağını şöyle duyurmuştu:

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin; Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz! İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yargıtay İYİ Parti Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay
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