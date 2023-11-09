Ali Yerlikaya: Cumartesi annelerinin yaşadığı mağduriyettir, gidereceğiz

HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'ncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sordu.

Dilan Kunt Ayan, polislerin bakanlıktan aldığı güçle Cumartesi Annelerine ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunduklarını söyledi, annelerin ve kayıp yakınlarının kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili fotoğrafları Yerlikaya'ya gösterdi.

'ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ'

Yerlikaya bu sözlerin ardından şu yanıtı verdi: "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık."

SÜLEYMAN SOYLU'NUN TALİMATI İLE YASAKLANMIŞTI

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 700’üncü hafta oturumu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile yasaklanmıştı. Buna rağmen sabahın erken saatlerinde Galatasaray Meydanı’na gelen kayıp yakınları, tıpkı 23 yıl önceki gibi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Buna tepki gösteren HDP’li ve CHP’li milletvekilleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler polisin tazyikli su ve biber gazlı saldırısına uğramıştı. Soylu dönemi boyunca Cumartesi Anneleri her hafta göz altına alınmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta yapılan buluşmada ise Cumartesi Anneleri'ne gözaltı yapılmadı.

CUMARTESİ ANNELERİ NASIL VE NE ZAMAN BAŞLADI?

12 Mart 1995'te Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirmesiyle başlayan ve 3 gün süren Gazi Mahallesi Olayları 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olaylar sonrası 21 Mart 1995'te gözaltına alınan Hasan Ocak ortadan kayboldu. Hasan'ın annesi Emine Ocak, ailesi ve arkadaşları 55 gün gün boyunca Hasan'ı aradı. 15 Mayıs'ta, Hasan'ın işkence edilmiş cansız bedeni kimsesizler mezarlığında bulundu. Ceset, Hasan gözaltına alındıktan 5 gün sonra Beykoz Ormanı'nda köylüler tarafından fark edilmişti.

Hasan'ın bulunması için İnsan Hakları Derneği'nin de desteğiyle başlayan kampanya, Hasan'ın cesedine ulaşılmasının ardından kayıplara karşı adalet arayan bir insan hakları mücadelesine dönüştü. İlk kez 27 Mayıs'ta Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan 15-20 kişilik grup zamanla çığ gibi büyüdü.