Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İsrailli bakanla görüştü: 'Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüğünü açıklayarak, hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız” dedi.

Koca açıklamalarının tamamında şunları belirtti:

"Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim.

Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız.

Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dail yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz."

Kaynak: İHA