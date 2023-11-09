Dünyada ilk kez bir robot yanlışlıkla cinayet işledi!

Ege Gündem'de yer alan habere göre, 40'lı yaşlardaki robotik şirketi çalışanı, makinenin sensörlerini kontrol etmek üzere sabaha karşı tesise gelmişti. Ancak, biber kutularını taşıyan makine, adamı kavrayarak taşıma bandına doğru yönlendirdi. Sonuç olarak, adamın yüzü ve göğsü ezilerek yaşamını yitirdi.

Polis kaynakları, robotun arızalandığını ve adamı bir kutu olarak algıladığını belirtti. Kurban hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını kaybetti.

Olayın ardından yetkililer, tesis sahiplerine yönelik olası görev ihmali nedeniyle soruşturma başlatma kararı aldı. Tesise ait olan Donggoseong Export Agricultural Complex'ten yetkililer, olay sonrası daha hassas ve güvenli bir sistemin kurulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kurbanın, 6 Kasım'da planlanan testler için başvuruda bulunduğu ve robotun sensöründe yaşanan sorunlar nedeniyle testlerin iki gün ertelendiği belirtildi.

Başka bir kaza, mart ayında da benzer bir olayın yaşandığı Güney Kore'de meydana geldi. Bir otomobil parçaları üretim tesisi çalışanı, bir robotun sıkıştırması sonucu ciddi şekilde yaralanmıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'da bir satranç oyununda bir robotun bir çocuğun parmağını kırdığı olay da gündemi meşgul etmişti. Robotun sınırlı algılaması ve çevresel farkındalığının kısıtlı olması, bu tür kazalara yol açabiliyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde robotik uzmanı olan Christopher Atkeson, robotların çevrelerindeki nesneleri algılamadaki sınırlılıklarına dikkat çekti. Özellikle bu tür kazaların, robotların sınırlı farkındalığından kaynaklanabileceğini belirtti.