Brezilyalı şarkının akıl almaz ölümü!

28 yaşıdaki şarkıcı Darlyn Morais'in trajik ölümü ülkede şok etkisi yarattı. Morais, kendisini ısıran böceğin kurbanı oldu, kızı ise tedavi altına alındı.

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Brezilyalı şarkının akıl almaz ölümü!

Brezilya’da evinde bir örümcek tarafından ısırılan şarkıcı Darlyn Morais, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Örümceğin ısırdığı Morris, hayatını kaybetti. Morris’in üvey kızının da bir örümcek tarafından ısırıldığı, 18 yaşındaki gencin de tedavi gördüğü aktarıldı. Morais’in eşi Jhullyenny Lisboa, kızlarının durumun stabil olduğunu söyledi.

ALERJİK TEPKİMEYE SEBEP OLDU

Lisboa, “Eşimin vücudunda ağrılar oluştu ve yüzündeki yara izinin de rengi giderek daha da koyulaştı” dedi. 28 yaşındaki Morais’in alerjik bir bünyesi olduğu ve örümcek ısırığının alerjik bir tepkimeye sebebiyet verdiği aktarıldı.

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