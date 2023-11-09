Liseler arası yumurta kavgasında 12 gözaltı

Yunanistan'ın Girit adasında 12 lise öğrencisi, rakip okullar arasındaki "yumurta kavgası" büyüyünce polis tarafından gözaltına alındı.

Liseler arası yumurta kavgasında 12 gözaltı

T24'ün eKathimerini'den aktardığına göre öğrenciler liselerine giderken, daha önce yumurta saldırısına uğrayan rakip okulun öğrencileri onlara tuzak kurdu. Çıkan kavgada okulun yanından geçen yaşlı bir kadına yumurta isabet etti. Yaşı kadının yere düştüğü belirtildi.

Hafif yaralanan kadın için ambulans çağrıldı, ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kamu yayıncısı ERT, olayla ilgili olarak 12 öğrencinin gözaltına alındığını ve yakınlardaki karakola götürüldüklerini bildirdi.

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