Cumartesi Anneleri bu hafta gözaltına alınmadı!

700. haftadan beri eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri, 971. haftadaki eylemlerinde de ablukaya alındı ama gözaltına alınmadı. Kayıp yakınları, içlerinden bir temsilcinin Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmasının ardından dağıldı

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Cumartesi Anneleri bu hafta gözaltına alınmadı!

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen 700. haftadan itibaren eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 971. haftasında Galatasaray Meydanı'na yürümeye çalıştı.

Emniyet ekipleri, Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmak isteyen kayıp yakınlarını bir kez daha engelledi.

Cumartesi Anneleri bu hafta gözaltına alınmadı! - Resim : 1

971. haftada da polis ablukasına alınan Cumartesi Anneleri, bu hafta gözaltına alınmadı. Polis gruptan bir kişinin Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakabileceğini söyledi. Cumartesi Anneleri'nden bir kişi getirdikleri karanfili meydana bıraktı. Grup polisin açtığı koridordan çıkarak dağıldı.

Protestoları 700. haftasından itibaren engellenen Cumartesi Anneleri, yürüyüşlerine başladıklarında işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alınıyordu.

DÜN DURUŞMA VARDI

Anayasa Mahkemesi, 700. haftadan eylemleri engellenen kayıp yakınları için hak ihlali kararı vermişti.

Buna rağmen 700. hafta buluşmasına düzenlenen polis saldırısında 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 2911 "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AYM kararına rağmen, kayıp yakınları, hak savunucuları ve destekçileri hakkında açılan davanın 11'nci duruşması bugün saat 14.00'da Çağlayan Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başladı.Görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti davayı 5 Nisan 2024'e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cumartesi Anneleri Taksim Polis Anayasa Mahkemesi (AYM)
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