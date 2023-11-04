CHP Kurultayı'nı takip eden gazetecilerden Tolga Şardan'a destek

Tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a destek olmak isteyen gazeteciler, CHP Kurultayı'na “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartlar ile geldi.

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CHP Kurultayı'nı takip eden gazetecilerden Tolga Şardan'a destek

CHP 38. Olağan Kurultayı’nı takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a destek olmak için “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartları yakalarına taktı.

Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu’nda takip eden gazeteciler, tutuklu T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan ile dayanışma göstermek adına “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartları yakalarına taktı. ÇGD Ankara Şubesi, dayanışma gösteren gazetecilerin fotoğraflarını paylaştı.

ÇGD Ankara Şubesi’nin X (Twitter) hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan'ı serbest bırakın.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanmış, Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlanmıştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tolga Şardan Gazeteci CHP kurultayı CHP
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