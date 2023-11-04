HDP eski milletvekili Hüda Kaya cezaevinden mesaj gönderdi: Tek kişilik odada kalıyorum ama yalnız olmadığımı biliyorum

Tutuklanan HDP eski milletvekili Hüda Kaya, cezaevinden gönderdiği ilk mesajda tek kişilik odada kaldığını belirterek, “Yalnız olmadığımı biliyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan HDP eski milletvekili Hüda Kaya cezaevinden mesaj gönderdi.

Kaya’nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Sevgili kardeşlerim, tek kişilik bir odada tutuluyorum ama yalnız olmadığımı biliyorum. Henüz yazma çizme imkanlarına sahip değilim. Selamını, sevgisini, duasını ileten, dayanışma gösteren tüm özgür insanlara, dostlarıma, kardeşlerime selam etmek istedim. İyi ki varsınız!” ifadeleri kullanıldı.