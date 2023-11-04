Kurultaya saatler kala konuştu: CHP Genel Başkan adayı Özel: Erdoğan'ı geride bırakacak bir lider öneriyorum

CHP’de bugün ve yarın 38. Olağan Kurultayı’n heyecanı yaşanacak.

Kurultay öncesi açıklamalarda bulunan Genel Başkan adayı Özgür Özel, ‘güçlü bir sosyal demokrat parti vaadiyle yola çıktıkları’ ifadesini yineledi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, CHP’yi değiştirmenin Türkiye’yi değiştirmek olduğunun altını çizen Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, yenilgilere mahkûm olmasın, yeni bir yenilgi daha almasın, ana muhalefette kalmasın, iktidar olabilsin diye yola çıktım. Biz Türkiye siyasetinde bir paradigma değişikliği öneriyoruz. Tayyip Erdoğan’ın karşısına dikilip onunla didişecek bir lider değil, onu geride bırakacak bir lider öneriyorum. Erdoğan’ın dayattığı toplumu dikine kesen kimlik siyasetini reddeden, enine kesen bir anlayışı öneriyorum” diye konuştu.

"CESUR VE KARARLI VİR SİYASET VADEDİYORUM"

Özel sözlerinin devamında ‘sokaktan kaçan değil sokağı örgütleyen bir CHP’ vadettiğini’ söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Kürt’e, Türk’e, Alevi’ye, Sünni’ye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ediyorum. Bir süredir partimizin izlediği mahcup ve edilgen siyasete karşı, cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum. Sokaktan kaçan değil, sokağı ve meydanı örgütleyen bir CHP vadediyorum. Genel Başkanımızın bir süredir tercih ettiği kayıt dışı siyasetten vazgeçmeyi, seçilmiş kurulları, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, Parti Meclisi’ni, MYK’yı güçlendiren, onları merkezine alan bir Cumhuriyet Halk Partisi öneriyorum.”

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şah damarlarında Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan çok değerli delegelerimizin bugün vereceği karar, partimizin 2’nci yüzyılını da belirleyecek. Partimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında verilecek bu kararla, seçim yenilgisinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmayı içine sindiremeyen, yenilgilerden, hatalardan ders alan bir kadronun iş başına gelmesi mümkün kılınabilir. Bugün verilecek kararla, eminim ki önce Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, ardından bu ülkenin iktidarı değişecek, Türkiye değişecek.”