CHP'de tarihi kurultay: Kaç aday yarışacak, kaç oy kullanılacak?

14 Mayıs’ta yaşanan seçim yenilgisinin ardından CHP’de “değişim” seslerinin yükselmesi, partinin 38. Olağan Kurultayı’na farklı bir atmosferde gidilmesine neden oldu. 4-5 Kasım’da Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski milletvekili adayı Ünal Karahasan da genel başkanlık için yarışacak.

DELEGELER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Kurultayda doğal ve seçilmiş delegeler oylarını kullanmak için sandık başına gidecek. Doğal delegeler genel başkan, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleriyken, seçilmiş delegeler ile birlikte toplam 1368 kişinin oy kullanması bekleniyor.

KURULTAY PROGRAMI

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayında slogan da belirlendi. Buna göre, kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak. Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

Kurultay gündemi ise şöyle: