Barış Pehlivan bugün hakim karşısına çıkıyor

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulduğu davanın duruşması bugün görülecek.

Pehlivan bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek olan duruşmaya katılacak. Duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve yurttaş "BarışınHakkı" etiketiyle Pehlivan'ın "özgürlük davası"na destek vereceklerini açıkladı.

Barış Pehlivan açık cezaevinden aldığı yasal izinle bugün duruşma salonunda olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

NE OMUŞTU?

Gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir dolandırıcılık haberinde adı geçen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle daha önceki davasından verilen denetimli serbestlik kararı yakılarak cezaevine gönderilmişti.