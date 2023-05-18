Türkiye İşçi Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek: Sandıklara akın edin

Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Her sandıkta 5 müşahit’ çağrısını önemsiyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. 1 milyon seçmenimize çağrımızdır: Sandıklara akın edin, iradenize sahip çıkın” açıklamasını yaptı.

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Türkiye İşçi Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek: Sandıklara akın edin

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sandıkta en az 5 müşahit çağrısına yanıt verdi. TİP, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turu için seçmenlerini müşahit olmaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu bugün, "Bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez 1-2 değil en az 5 müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık görevlisine ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından bugün Twitter'da yapılan çağrı şöyle oldu:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Her sandıkta 5 müşahit’ çağrısını önemsiyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. 1 milyon seçmenimize çağrımızdır: Sandıklara akın edin, iradenize sahip çıkın!"

 
 
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