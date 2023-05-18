Millet İttifakı liderlerinden 'Diyanet ve İlker Başbuğ' önerileri: 'Bu işler aceleye gelmez' itirazı

Millet İttifakı’nın 6 lideri, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tura kalmasının ardından, dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

T24 yazarı Murat Sabuncu, dün gerçekleşen toplantıda konuşulanlara dair kulis bilgilerini “Altılı Masa'da "Anadolu'da 'Diyanet kaldırılacak' propagandası tuttu, en azından başkan adayımızı açıklayalım' teklifi” başlıklı yazısında aktardı.

Yazıda, “28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tüm olasılıkları-riskleri-yeni yol haritalarını konuşuyorlar” denildi.

Toplantıya dair kulis bilgileri ise şöyle anlatıldı:

Toplantıda bakanların ve bürokrasideki kimi kritik kadroların seçim öncesi açıklanması konusu gündeme geliyor. Konuyu gündeme getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Verdiği örnek ilginç. Anadolu'da gezerken iki konunun çok öne çıktığını gördüğünü aktarmış. "Kılıçdaroğlu kazanırsa Diyanet kapatılacak" ve "PKK ile işbirliği yapılıyor" iddiası. Yani iktidarın propagandasının bir karşılığı olmuş. Davutoğlu "Diyanet İşleri Başkanı adayımızı açıklayalım, bu yalanı çürütmüş oluruz" demiş. Toplantıdaki başka isimler de kimi bakanlıklar ve bürokrasideki kimi kadroların açıklanabileceği fikrini desteklemiş. Ancak Meral Akşener "Bu işler aceleye gelmez" görüşüyle bu fikri kabul etmemiş. Hatta "İsterseniz siz beşiniz açıklayın, ben yapmam" diye tavır koymuş.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5'in üzerinde oy Sinan Oğan ile görüşme konusuna gelince. Aradaki ana isim, Oğan'la aynı siyasi gelenekten gelen ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Görüşmeleri Yavaş götürüyor. Davutoğlu kendisinin de görüşeceğini söylediğinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Görüşmelerin tek bir yerden yapılması daha uygun" diye konuşmuş. Bu arada Sinan Oğan ile pazarlık havası verilmemesi gerektiği de üzerinde anlaşılan bir nokta.

Bir kaynaktan duyduğum, ancak henüz teyit edemediğim iki duyumum var. Birisi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının azaltılması seçeneğinin kimi genel merkezlerde konuşulduğu, bunun duyurulmasının iyi olabileceği yolundaki duyum. Diğeri de Milli Savunma Bakanlığı için düşünülen adaylardan birinin, Ergenokon sürecinde tutuklu olarak yargılanan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ olması.