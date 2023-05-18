Siyaset bilimci Mustafa Sönmez: ‘‘Yeni bir maça çıkış işareti verdi Kılıçdaroğlu. İlk turda gördüğümüz heyecan yeniden yeşerecek''



Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün basın toplantısı düzenledi. Rakibi Recep Tayyip Erdoğan’a “Sen değil misin terörle masaya oturan, kapının ardından pazarlıklar yapan?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Buradan açıkça ilan ediyorum: Ben terör örgütleriyle masaya hiçbir zaman oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim, dürüstlük içinde çalışacağım, vatanım için çalışacağım” dedi.

“KENDİ YURTTAŞLARINI MÜLTECİ KONUMUNA GETİRDİN”

Erdoğan’ın sınırlara sahip çıkmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sattın. Kendi yurttaşlarını mülteci konumuna getirdin. Buradan ilan ediyorum, göreve geldiğimde tüm mültecileri evine göndereceğim” diye konuştu.

“SİNAN ATEŞ’İN HESABINI SORACAĞIM”

Sinan Ateş’in katillerini yargılayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş’in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım” dedi.

AKP’nin yedi puan gerilediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “28 Mayıs’ta iki aday ve iki farklı anlayış, daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan, milletimizin karşısına çıkacak. Neticede AK Parti yedi puan geriledi, bunu herkesin bilmesini isterim” dedi.

‘‘DAHA ÖNCE ‘DAVUL ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ’ DEDİĞİ SURİYELİLERE ŞİMDİ ARTIK ‘GÖNDERECEĞİZ’ ŞEKLİNDE BİR VURGU YAPIYOR TATMİN ETMEK İÇİN’’

Siyaset bilimci Mustafa Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun bugün yaptığı ve ikinci turda yürütülecek kampanyanın işaretlerini verdiği konuşmasını şöyle değerlendirdi:

‘‘Kılıçdaroğlu'nun yeni dönem ikinci tur stratejisinde daha bir kararlılık ve şahinlik etkili olacak gibi görünüyor. Yepyeni bir maça çıkış işareti verdi Kılıçdaroğlu. İlk turdaki seçim hile hurdalarını tabii ki hatırlattı. Yanı sıra adaletsiz seçim yarışından bahsetti. Bütün devlet imkanlarının kullanılması, Anadolu Ajansı'nın manipülasyonuna rağmen ikinci turu sıfır-sıfır başlamış bir maç gibi takdim etti.

Konuşmasından anladığımız kadarıyla Zafer Partisi ya da Sinan Oğan desteğini almak üzere onların hassasiyeti olan Suriyeliler meselesine vurgu yaptı. Daha önce ‘davul zurnayla göndereceğiz’ dediği Suriyelilere şimdi artık ‘göndereceğiz’ şeklinde bir vurgu yapıyor tatmin etmek için.”

Birinci turda AKP ve Erdoğan’ın sürekli gündeme getirdiği “terörle ilişki” sözlerine Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Sönmez, bu tepkiyi, “Yanı sıra karşı tarafın kendisini terörle ilişkili göstermesinin üstüne gideceğini anlıyoruz. Esas terörist ve işbirlikçi sizsiniz vurgusu yapacak bunu anlıyoruz” diye değerlendirdi.

“İLK TUR ÖNCESİ GÖRDÜĞÜMÜZ HEYECAN YENİDEN YEŞERECEK VE TOPLUMDA TEKRAR BİR MORAL ÜSTÜNLÜK KISA SÜREDE ELDE EDİLECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Mustafa Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki bütün bunların yanı sıra biraz daha kararlı, biraz daha milliyetçi bir vurgu eklenecek söylemlerinin üstüne. Ama herhalde ilk tur öncesi gördüğümüz heyecan yeniden yeşerecek ve toplumda tekrar bir moral

üstünlük kısa sürede elde edilecek gibi görünüyor. İlk günlerin demoralizasyonu aşılmayacak gibi değil. Maruz kalınmış seçim hileleri ve devletin manipülasyonuna rağmen hızlı bir toparlanma ve üstüne yürüme kararlılık hakim gibi görünüyor. Burada herhalde ‘katılım, katılım, katılım.’ Bunun altı çizilecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem