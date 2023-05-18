İmamoğlu 19 Mayıs'ta Maltepe'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinliklere toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

İstanbullular, 14.00’den itibaren Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan eğlence, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Kum ile devam edecek. Genç dinleyicilerin sevdiği sanatçılar Skapova ve Sena Şener, en sevilen şarkılarını söyleyecek. DJ Burak Yeter’den sonra Türk bağımsız alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak. Konserlerde Hadise sahne alacak.