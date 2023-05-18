CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen isim belli oldu

14 Mayıs'taki seçimlerde veri girişi konusunda yaşanan sıkıntıların ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.

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CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen isim belli oldu

Geçtiğimiz seçim gecesi veri trafiğinde sorun çıktığına dair tartışmalar sonrası ana muhalefet partisinde üst düzey bir istifa yaşanmıştı. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi adına görevden ayrıldığını açıklamıştı: 

"CHP teknolojide bir hata yapmadı seçim gecesi. Hiçbir zaman hızlı sonuç açıklayacağız demedik. 192 bin küsur sandığın yüzde 99’unun imzasını aldık. Zannediyorlar ki CHP, YSK verisi kullanıyor hayır. CHP, hem YSK hem de kendi verisini kullanıyor. Yüzde 1 sandıkta problem var. Hem aleyhimize hem lehimize."

Tartışmalar sürerken, Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu: Devrim Barış Çelik.

CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen isim belli oldu - Resim : 1

Çelik, CHP'den İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. 

Diken'den Altan Sancar'ın aktardığına göre Çelik ayrıca partinin Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) da katıldığı belirtildi. Adıgüzel’in odası boşaltıldı ve bu odaya Çelik yerleşmeye başladı.

Çelik aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi.

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