EMEP'in yeni genel başkanı belli oldu

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, Ercüment Akdeniz’in istifasıyla boşalan Genel Başkanlık görevine Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan getirildi.

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EMEP'in yeni genel başkanı belli oldu

Emek Partisi (EMEP) dün toplanan Genel Yönetim Kurulu kararıyla Genel Başkanlık görevine Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan’ın getirildiğini açıkladı. Partiden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

17 Mayıs tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu’muz (GYK) Genel Başkanlık görevine, Genel Başkan Yardımcımız Selma Gürkan’ı getirmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimlerinde tek adam düzenine son vermek, işçi sınıfımızın ve ezilen halk kitlelerinin kazanımlarını ve mücadelesini büyütmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emek ve özgürlükten yana olan herkesin yolu açık olsun. Birlikte kazanacağız, emekçiler kazanacak!”

Kaynak: ANKA

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2023 seçim
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