Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın görüşeceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

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Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Görüşmede sadece Davutoğlu ve Oğan’ın bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Davutoğlu ile yapılan görüşme sonrası Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarın bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan seçim 2023
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