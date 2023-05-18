Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye: Size birkaç hususu hatırlatmak isterim

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla hareketlenen siyaset kulisleri en yoğun günlerini yaşıyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde etmesi sonrası yeni tartışmalar gündeme gelirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tartışmalara dahil oldu. Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özcan, şunları söyledi:

Sayın @dbdevletbahceli

Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıdan dolayı zatıâlinizi ve partinizi kutlarım. Ancak tarihi sorumluluğum gereği birkaç hususu sizlere haddimi aşmadan hatırlatmak isterim.

AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk’ü içselleştirememiştir.

AKP kurulduğundan bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır.

Bunların nihai amacı, Türkiye’yi Türk Milliyetçiliği ’ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil, ümmet esasına dayalı bir devlete dönüştürmektir.

Sizin de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapıyı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir.

Tüm bu sebeplerle, muhalefetin de hatalarını görüp söyleyen ve bu yüzden halen siyasi bedel ödemekte olan samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım.