Ali Babacan'dan gençlere: 'Biliyorum, siyaset görmekten sıkıldınız ama bugün oy istemeyeceğim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Ali Babacan'dan gençlere: 'Biliyorum, siyaset görmekten sıkıldınız ama bugün oy istemeyeceğim'

Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan gençlere seslendi.

Gençlerin anne babaları ile konuşması gerektiğini söyleyen Babacan, "Genç arkadaşlarım merhaba, Biliyorum her yerde siyaset görmekten ve size seslenen siyasetçilerden yoruldunuz. Ama ben bugün sizlerden oy istemeyeceğim. Siz zaten çok daha fazlasını yapıp yılmadan sandıklarda mücadeleye devam ettiniz. Bugün başka bir şey konuşacağız. Anne, babalarınızı, aile büyüklerinizi konuşacağız. Sizden ricam onlarla konuşun" dedi.

'ÖFKEYLE PARMAK SALLAYAN SİYASETİN SİZE SON 5 SENEDE KAYBETTİRDİKLERİNİ ANLATIN'

Babacan mesajında "Kutuplaşmış bir iklimde, mahalle duvarlarını artık yıkmak istediğinizi, ayrımcılığı istemediğinizi anlatın. Türkiye’den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın. Adaletin, hakkın, fırsat eşitliğinin ne denli hayati olduğunu anlatın. Geçmişin hayaletlerinin korkusu yüzünden sizlerin bugününüzün nasıl zarar gördüğünü anlatın. Öfkeyle parmak sallayan siyasetin size son 5 senede kaybettirdiklerini anlatın. Varsa, ülkemizden giden arkadaşlarınızı anlatın. Canları yana yana yabancı ülkelerde yaşadıklarını anlatın. Tüm bunları ancak sizinle birlikte anlatabiliriz. Çünkü bizler bazı evlerdeki TV’lerde hiç yer bulamıyoruz. O evlerde bizim sesimiz olun. Biliyorum, sizin aklınız ve desteğiniz bizimle olduktan sonra bugünkü iktidarın arka bahçesi olmuş kanallara ihtiyacımız yok. Hadi, anlatmaya başlayalım. Türkiye’den vazgeçmeyen inadınızla, özgür ve zengin yarınları beraber inşa edelim" ifadelerini kullandı.

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