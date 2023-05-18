Saray medyası, 'Erdoğan’a oy verdiler diye otelden çıkarılıyorlar' dedi... Belediye: ‘Depremzedeler otelde kalmaya devam edecek, süreyi uzattık’

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzede 43 aileye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurduktan sonra özellikle saraya yakın medya kanalları tarafından peş peşe eleştirildi. Söz konusu karar, “AKP’ye oy veren yurttaşlardan intikam alınıyor” şeklinde verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise "Geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür" denildi.

ALBAYRAK: BİZE, DEPREMZEDELERİ DEVRALACAĞIZ DENİLDİ

Depremzedelere verilen hizmetin sonlandırılacağı bilgisi yönündeki resmî yazı için Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ulaştık. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Kadir Albayrak konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ben Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı’yım ama Belediye Başkanı olduktan sonra rozetimi çıkardım. Depremzedeler üzerinden siyaset olmaz. Depremin olduğu gün bölgeye giden Büyükşehir Başkanlarından birisiyim. Ekibim 50 gün orada çalıştı. O günden bu yana mağdurları Tekirdağ’da otellerde misafir ettik. 100 kişi ile başladık. Bir dönem 550 kişiye ulaştı. İnsanların acısını hafifletmek için elimden geleni yaptım. En son 43 aile kaldı. Bu insanları Tekirdağ’a getirirken AFAD ve Valilik’e bilgi verdik. Her türlü yardımı Valilik’in bilgisi dahilinde yaptık. Sonrasında bu iki kurum bize, bu insanları biz devralacağız, yurtlara yerleştireceğiz diye bilgi verdi. Biz de dedikki, süre doluyor, alıp almayacağınızı bilmek istiyoruz. Tekirdağ turistik bir yer biliyorsunuz. Valilik’e bu bilgiyi yazdık. Ona göre ayarlayacağız diye… Valilik yanıt vermeyince süreyi uzattık. Şu anda depremzedeler otelde kalıyor. Vatandaşlarla seçim sonrası konuşmuş değiliz. Bir ay öncesinden bu süre vatandaşlarımız tarafından biliniyordu. Bu konunun siyaset malzemesi yapılması beni çok üzdü.”

‘VATANDAŞIN KİME OY VERDİĞİ BENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ’

Saraya yakın bir haber kanalı, depremzedelerle ilgili kararı Erdoğan’ın yüksek oy almasına istinaden CHP’li belediyenin intikam alması şeklinde yorumlayarak şöyle paylaştı:

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Belediye Başkanı Kadir Albayrak deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy alması üzerine şoke eden bir karara imza attı. Alınan karar CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.”

Albayrak ise bu yoruma şöyle yanıt verdi:

“Olur mu öyle şey? Asla! Vatandaşın kime oy verdiği beni hiç ilgilendirmez. Benim görevim hizmet etmek. Bu insanlığa, vicdana, ahlaka da yakışmaz. Valilikle yaptığımız anlaşma süreci bu süreye denk düşünce, böyle bir algı yaratıldı.”

‘21 MAYIS’TAN SONRA GEÇİCİ KONAKLAMA HİZMETİ VERİLMEYECEKTİR’

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nden, bugün Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Afet ve Acil durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer almıştı:

"6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkez üssü olan Gaziantep, Adıyaman, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ illerimizde meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimize gelen ve AFAD tarafından yönlendirilen depremzede vatandaşlarımıza ilimiz Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otellerde, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçici konaklanma hizmeti verilmeye başlanmış ve bugüne kadar her türlü ihtiyaçları Büyükşehir Belediyemizce karşılanmıştır. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik söz konusu geçici konaklama hizmetimiz 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılacak olan AFAD tarafından gerekli işlem yapılması hususunda, gereğini arz, rica ederim.

Ayrıca otellerdeki depremzedelere ‘duyuru’ başlıklı yazıda, 'Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur.”

AFAD, VALİLİKTEN OTEL TAHSİS EDİLMESİNİ İSTEDİ

AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği’ne bir yazı yazarak, depremzedelerin masrafları ödenmek kaydıyla otel tahsis edilmesini istedi. Yazıda şöyle denildi:

"İlgili yazıda 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerimizin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak 21.05.2023 tarihinden itibaren afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisi alınmıştır. Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini önemli rica ederim.”

VALİLİK: DEPREMZELERİN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Tekirdağ Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devletimiz; Valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İlgili olayın devamında yandaş basın ve iktidar kanadındaki partili yetkililer peş peşe açıklama yaparak, depremzedeleri siyasi propaganda malzemesi olarak kullandı.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI: ŞENTOP’A DESTEK OLUN DESENİZ, SİZİ SIRTINDA TAŞIR

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, katıldığı CNN Türk canlı yayında "Bugün beni depremzede aradı. Bizi çıkartıyorsunuz dedi şok oldum. Otelden çıkaran bizmişiz gibi bir olay yaratıldı. Bu olayın bir siyasi malzeme haline getirilmesi genel sekreterin imzasıdır. Seçimden bir gün sonra bir hamle yapıyorsunuz. Bütçe yetmediği için yapıldı deniyor. Çok ayıp. Bölgede kalan depremzede sayımız 102. Çok ağırıma gidiyor. Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatı var. Bir kişi aç açıkta kalmayacak bedelini ağır ödetirim diye. Tekirdağ Valiliği ve AFAD'ın tüm süreci takip ettiğine şahidim. Bir genel sekreterin kararını savunmak yanlıştır. 5 milyar bütçeli büyükşehir belediyesi bütçe doldu yapamıyoruz diyemez. Kadir Albayrak'a böyle bir şey yakıştıramam ama belediye içinde partizan davranacak kişiler olduğunu biliyorum. CHP'li büyükşehir belediyelerin neyden haberi var. Büyükşehir belediye başkanı genel sekreterini savunmak için bütçem doldu çıkın dedim diyemez. Hiçbir şey yapamazsanız vekilimiz Mustafa Şentop'a destek olun deseniz, sizi sırtında taşır. Bunun hiçbir mantıkla açıklanır yanı yok. Tekirdağlı olarak çok ağrımıza gidiyor" sözlerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından " CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz" mesajını paylaştı.

AKP SÖZCÜSÜ: PARTİZANCA AYRIMCILIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada ise “Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem