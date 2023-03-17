Türkan Elçi CHP'ye katıldı; Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı.

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Türkan Elçi CHP'ye katıldı; Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

CHP, Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliği de önermişti.

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