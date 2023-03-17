Milliyetçilerin önemli ismi Çayır, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı: Destek kararı çıkacak mı?

GERÇEK GÜNDEM - SERCAN C. GÜLER

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Yol Partisi’ne yaptığı ziyaretin ardından Genel Başkan Remzi Çayır, görüşmenin detaylarını Gerçek Gündem’e anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun büyük bir nezaket göstererek kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Çayır, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları konuştuk. Çıkış yollarıyla ilgili kimi hususlarda fikir teatisinde bulunduk. Adalet, liyakat Türkiye’de yerle bir olduğu için” ifadelerini kullandı.

Çayır görüşmede konuşulan ortak talepleri ise şöyle dile getirdi:

Özgürlük alanların genişlemesi, bireyin hak ve özgürlüklerinin dokunulmaması, yani anayasal çerçevede mutlak anlamda korunması gerektiği hususunda, yine Türkiye’nin hukuk devleti, yani adaletin herkes için adalet olması, adalet sistemine şu an bulaşmış olan kefalet sisteminin derhal temizlenmesi gerektiği hususlarını dile getirdik.

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Milli Yol Partisi’nin önümüzdeki sürece ilişkin bir yol haritası olduğunu belirten Çayır, “Siyasetin bir değişime, dönüşüme ve süreli hale getirilmesine hususunu söyledik” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun toplantıda yaptığı değerlendirmeleri şöyle aktardı:

“Kendisi Türkiye’nin koktuğunu. Artık kokan bir sistemin olduğunu ve bunun ‘tuz veya benzeri bir şeyle’ temizlenmesinin mümkün olmadığını ama bir değişimin mutlak anlamda şart olduğunu ifade ettiler.”

Görüşmenin bir saate yakın sürdüğünü söyleyen Çayır, Millet İttifakının adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerini ise şöyle açıkladı:

"ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI AYNI İFADELERİ KULLANDIK"

Biz bir muhalefet partisiyiz. İktidar partisi değilim ben. Üç aşağı beş yukarı kimi hususlarda aynı ifadeleri, mesela bizim adaletli bir toplum talebimiz var. Liyakatli bir toplum talebimiz var. Borç ekonomisine dayanmayan ve üretimi önceleyen bir anlayışın Türkiye’de hakim olmasını, rasyonel yönetimin ve sosyal devlet olunması hususlarında bir tür görüş alışverişinde bulunduk.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLER Mİ?

Verimli oldu. 1 saate yakın bir sohbet oldu. Elbette kendisi bizden destek istedi. Biz de bunu önümüzdeki günlerde, kendi isim ve amblemimizle katılıp katılmamak, kendi adayımızla katılıp katılmamak hususunu yarın ve diğer günlerde tartışacağız ve ona göre önümüzdeki hafta da muhtemeldir ki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

MUHSİN YAZICIOĞLU’NA EN YAKIN İSİMLERDENDİ

Milli Yol Partisi’nin Genel Başkanı olan Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na en yakın isimler arasındaydı.

"İlkelerden uzaklaşıldığı inancı ile bir grup partilinin başlattığı ‘Parti içi demokrasi mücadeleleri’" süreçlerinde yer aldı.

Bu süreçlerde 'Yazıcıoğlu ailesi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun geride bıraktığı kadrolarına reva görülen antidemokratik, ilkesiz ve hukuksuz uygulamalardan duyduğu rahatsızlıkla', kuruluşu dahil, tüm süreçlerinde yer aldığı BBP’den istifa etti.

Çayır, Duvar’dan Serkan Alan’a verdiği röportajda, BBP’den ayrılışının ardından partiyle ilgili de sert ifadeler kullanmış ve “Kurduğumuz partinin artık adını bile anmak istemiyorum” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem